Jihlavské fotbalisty brzdí karantény, trénovalo jen devět hráčů

To se však ukázalo jako nesplnitelné přání. Kvůli karanténě související s onemocněním covid-19 totiž kádr jihlavského celku notně prořídl. „Asi osm hráčů máme v karanténě, takže nás trénovalo devět,“ usmál se hořce Křeček. „Problém to je, ale určitě si s tím nějak poradíme. Musí to zvládnout všichni, nejen my. Taková je doba.“

Namísto herního testu tak hráči přešli na individuální přípravu. „Věnovali jsme se vzorcům podle postů,“ upřesnil kouč.

Tomu se kvůli pozitivním testům prakticky rozpadla sestava i pro předchozí duel na Dukle Praha, kde Jihlava uválčila remízu 3:3, když v poločase prohrávala 0:2 a deset minut před koncem 2:3.

„Vypadli nám čtyři hráči základní sestavy, se kterými jsme nacvičovali taktické věci směrem k Dukle. Tři vypadli v sobotu po testech, čtvrtý měl těsně před odjezdem na Duklu příznaky. Nechali jsme ho doma a nakonec se ukázalo, že pozitivní byl.“

S okleštěnou sestavou musel Křeček zvládnout i reprezentační pauzu. „Samozřejmě přemýšlím, že necháme otestovat také nějaké hráče z B týmu. Určitě jich ale nebude moc,“ prozrazuje Křeček. „Na druhou stranu, nechceme do týmu tahat hráče, kteří testy nemají. Takže je to takové dilema.“

Od pondělí by se měli postupně vracet hráči z karantény. „Chceme je zapojit do týmových tréninků. Hráči ale nejprve dostanou nějaký náběhový rytmus. Necháme tomu pondělí a úterý,“ prozrazuje Křeček. „Ve středu a ve čtvrtek už budou muset trénovat naplno, protože v pátek hrajeme s Blanskem, a pokud chtějí nastoupit, musí se nějak adaptovat.“

Následující program bude hodně nahuštěný. Před zimní přestávkou by Ligová fotbalová asociace (LFA) ve druhé lize ráda stihla odehrát všechny zbývající podzimní zápasy, včetně odložených duelů. Jihlavu by tak čekalo pět zápasů v šestnácti dnech.

„Nejsem úplně přesvědčený, že je to dobrý nápad. Na jednu stranu chceme hrát a chápu i LFA, že se snaží zápasy netahat do jarní sezony. Ale už teď zápas na Dukle, na který jsme jeli s dvanácti lidmi, byl jednoduchý. A pokud se bude hrát co dva tři dny a budou do toho vstupovat pozitivity hráčů, tak to může být problém,“ uvědomuje si kouč.