Změna trenéra? Nevidím důvod, má jasno ředitel fotbalové Jihlavy

„Těžká otázka,“ připustil pětačtyřicetiletý kouč, jenž v Jihlavě působí od prosince loňského roku. „Mám platnou smlouvu. A budu se snažit pracovat dál. Záleží na vedení,“ pokračoval Kučera.

Bývalý obránce ligové Olomouce a bundesligového Bielefeldu připustil, že baráž, kterou hrubě ovlivnily chybné výroky sudích, pro něj byla velkou školou.

„Když 180 minut hrajete proti čtrnácti lidem, je to velmi těžké. A my jsme se s tím rvali velice solidně,“ ocenil Kučera práci svého mužstva. „Pro mě, jako pro trenérského nýmanda, to byla další zkušenost: špatná.“

Otázka, zda-li vedení jihlavského klubu zvažuje změnu na trenérském postu, ředitele FC Vysočina překvapila. „Jsem zaskočen. Nevidím jediný důvod, proč by úspěšní trenéři neměli pokračovat,“ uvedl Jan Staněk. „Pět měsíců je velmi krátká doba na hodnocení spolupráce. Ale trenéři odvádějí perfektní práci. Sice jsme udělali o něco málo bodů méně než na podzim, ale herní projev v řadě utkání, včetně těch klíčových, byl velmi dobrý. A myslím, že morálně jsme postoupili.“

Změna na trenérském postu by tak přicházela v úvahu jen v případě, že by o Kučeru projevil zájem některý z týmů nejvyšší soutěže. Podle některých spekulací je například v hledáčku Liberce.