Šance Jihlava měla, gól ale chyběl. Musíme se zlepšit, burcuje trenér

„Za první poločas jsou ty dva body doma spíše ztracené. Za druhý musím uznat, že Sparta předvedla svoji kvalitu, zatlačila nás, byla nebezpečnější. Tam jsme to přežili a řekl bych, že za druhý poločas konečnou remízu bereme,“ vrátil se Kameník k souboji s aktuálně druhým celkem druhé ligy.

Spokojenější by tak byl v případě, že by z duelu jeho tým vydoloval body dva. „Bylo by to asi zaslouženější, ale samozřejmě to nejde,“ připustil s úsměvem. „Myslím si, že v závěru zápasu, takových posledních pět, sedm minut, jsme si vytvořili platonický tlak. Dokážeme se dostat do nebezpečných prostorů, ale chybí nám trošku přímočarost, rychlejší zakončení nebo střela ze střední vzdálenosti, která by se třeba od někoho odrazila. Tam jsme měli předvést větší kvalitu.“

Nepříjemným faktem zůstává, že Jihlava ve čtyřech z letošních šesti domácích zápasů nedokázala skórovat. „Vnímáme, že to tak nechceme. Musíme se v tom zlepšit,“ uznává Kameník. „Na druhou stranu nás může trochu uklidňovat, že se do těch šancí dostáváme. Vytvořili jsme si dostatek příležitostí, abychom gól vstřelili. Takže je jen otázka času, kdy se trochu více střelecky prosadíme,“ doufá.

Do té doby se Vysočina může opřít o zkušeného brankáře Luďka Vejmolu, který tentokrát zlikvidoval všechny šance soupeře. „Vždy, když je gólman s čistým štítem, tak to jde za ním stejně jako za celou defenzivou,“ řekl Kameník. „Dneska musím říct, že jeho výkon byl velmi dobrý,“ chválil jihlavský trenér.