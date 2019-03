Jihlavští fotbalisté se radovali ze tří bodů, Sokolov spílal sudímu

Druholigoví jihlavští fotbalisté šli v domácím souboji se Sokolovem do vedení už po 80 vteřinách hry, kdy se trefil po parádní souhře s Dominikem Preislerem Jiří Klíma.

„Chtěli jsme na soupeře vletět, což se nám povedlo,“ pochvaloval si hlavní trenér FC Vysočina Radim Kučera. „Hráli jsme v pohodě a vypracovali si i dost dalších příležitostí. První pětačtyřicetiminutovka se hrála zcela v naší režii,“ měl jasno.

O přestávce kladl svým svěřencům na srdce, že i ve druhé půli musejí být aktivní, nebát se hrát a přidat druhý gól. „Jenže nastal opačný efekt. Sokolovu jsme umožnili lépe kombinovat a ten začal diktovat tempo hry,“ zlobil se Kučera.

Podobný scénář přitom měly i oba předchozí jarní duely. „Místo toho, abychom si pojistili vedení druhou brankou, přijde strach o výsledek. Ten je o to větší v situaci, kdy bojujeme o postupové pozice a musíme vyhrávat,“ povzdechl si jihlavský kouč.

Nechybělo mnoho a Vysočina si nakonec připsala podobně jako v utkání s Táborskem jenom jeden bod za remízu 1:1. Deset minut před koncem sobotního zápasu se totiž hosté u sudích domáhali uznání gólu. Vstřelit ho měl údajně Stanislav Vávra.

„Je pravda, že já jsem neviděl, že by míč přešel celým objemem brankovou čáru, ale vycházím z trajektorie míče. Mně už je hodně let a viděl jsem spoustu branek. Jakmile míč chytne tuhle rotaci zpátky, jen málokdy to není gól,“ vysvětloval trenér Sokolova Vítězslav Hejret. „Navíc Vávra je opravdu férový chlapík, takže pokud tvrdí, že byl balon dvacet centimetrů v bráně, tak mu věřím. Byl té situaci nejblíž,“ dodal.

Ofsajd není omluva

Čárový sudí však trval na tom, že míč se do brány nedostal, za což si od hostů vyslechl příval nelichotivých poznámek ještě i po skončení zápasu. Vyříkat si to s ním přišel i brankář Baníku Jaroslav Belaň.

„Ptal jsem se ho, jak to bylo. Kdyby řekl, že to v tom shonu neviděl, tak to pochopím, je to jen člověk, ale on tvrdil, že to prostě gól nebyl. Je jasné, že v nás je pocit křivdy,“ rozčiloval se Belaň.

Podle domácích však údajnému Vávrově gólu předcházel zcela evidentní ofsajd. „To se mi taky zdálo,“ připustil Hejret. „Jenže by ho musel lajnový odmávat. Jakmile Vávra kopl do míče, ofsajd to nebyl. A jestli si pak sudí řekl: Fajn, padl gól, ale předtím byl ofsajd, tak já ho neuznám, abych si to nějak srovnal, to prostě nejde,“ hartusil.