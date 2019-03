Sokolovský gól-negól. Je v nás pocit velké křivdy, přiznal Belaň

„Když Vávra tvrdí, že to bylo půl metru za čárou, tak jsem se šel zeptat pomezního, jestli to neviděl nebo jestli to fakt nebylo za čárou, a on mi tvrdil, že to gól nebyl. Těžko říct, náš hráč tvrdí, že byl. Kdyby řekl, že to v tom shonu neviděl, tak to pochopím, je to jenom člověk, ale takhle fakt nevím. Uvidíme, až na videu,“ přiznává brankář Baníku.

„Jasně, měli jsme ve druhém poločasu víc šancí, ze kterých jsme mohli skórovat, jenže prostě trochu křivdy v nás teď je. Jde o to, že z těch třech nebo čtyř šancí, kdy jsme je ve druhém poločasu k ničemu nepustili, musíme nějakou proměnit. Pokud teda chceme bodovat.“

Dostal jeden gól, už po necelé minutě a půl hry. Po levé straně utekl Preisler, naservíroval míč do vápna pro Klímu, který neměl problém dostat Jihlavu do vedení. „Dostali jsme balon do strany, byli jsme otevření, byla to z jejich strany krásná přihrávka do takové té kapsy, kde se to těžko brání. Příště musíme být víc koncentrovaní,“ popisuje Belaň jedinou brankovou situaci zápasu.

V dalším průběhu zápasu se Baník přesvědčil, že Jihlava byla hratelná. „Kdybychom dali gól, viděli jsme, že se strachovali o výsledek. Mohli jsme tady i vyhrát. Tak, jak jsme hráli ve druhém poločase, to je výkon, kterým bychom konečně mohli začít dělat body. Takhle nemáme žádný. A to, že jsme hráli s Jihlavou ve druhé půlce dobře, nám žádné body nedá,“ dodává brankář Baníku Sokolov Jaroslav Belaň.