Jihlavský ředitel: Pokud bude zájem, klidně prodám třeba toaletní prkénko

Generálního partnera, který by dokázal nahradit výpadek spojený z existenčními starostmi dlouholetého vlastníka klubu, stavební společnosti PSJ, se dosud nepodařilo nalézt. „Jednání se posouvají, ale zatím pořád není co ventilovat ven,“ omlouvá se ředitel klubu Jan Staněk. „Doufám, že více budu moct říct na předsezonní tiskovce.“

Konkrétní závěr jednání bude znám v řádech týdnů, nebo spíše měsíců?

Opravdu nechci spekulovat, protože fakt nevím. Klíčové věci se budou řešit během pár týdnů. Ale nemám tendenci něco slibovat a pak říkat, že to nedopadlo.

V posledních dnech fanoušci hodně řeší váš nedávný marketingový tah: nabídku individuálního sponzoringu jednotlivých hráčů. Jak tuto věc vnímáte?

Já jako fanoušek bych takovou věc uvítal, protože mě to přiblíží mému oblíbenému hráči. Zřejmě v rámci nějaké negativní vlny je všechno, co uděláme, ze strany části veřejnosti brané jako nějaký zoufalý krok. Já už z toho, jak to někteří lidé vnímají, nejsem ani naštvaný, ale spíš zklamaný. Mně to přijde jako super nápad, fanoušek si může zaplatit svého oblíbeného hráče, koupit si jeho dres, který dostane po sezoně. Negativní reakce nechápu.

Jaké jste zaznamenal?

Někdo psal, že za chvilku bude možné koupit prkénko na záchodě. Já na to říkám, že pokud o to někdo bude mít zájem, tak klidně. My se jako klub musíme snažit ekonomicky zhodnotit cokoliv, co bude možné. To platí bez ohledu na naši ekonomickou situaci. Vždyť to je podstata ekonomické činnosti sportovního klubu, zhodnocovat věci sním spojené. Když některé kluby prodávají toaletní papír se svým logem, nebo rozprodávají po kouskách trávník, tak to negativní emoce nevzbuzuje. U nás je vše brané jako zoufalý krok. Naopak!

Vymýšlíte co nejvíce možností, jak vydělat peníze?

Ona tato aktivita sama o sobě, i kdyby pro nás byla maximálně úspěšná, nám žádné významné prostředky nepřinese. Když si vezmete, že sponzoring hráče stojí deset tisíc a hráčů v kádru máme třeba dvacet, tak i kdyby fanoušci koupili všechny, je to dvě stě tisíc na půl roku. Pro mě by přeci bylo jednodušší prodat hráče než si dělat starosti s těmito věcmi. Jestli si někdo myslí, že bychom se tímto chtěli zachraňovat, tak ekonomicky to opravdu smysl nedává. Pro mě by bylo jednodušší prodat Klímu nebo Zoubeleho.

Dobře, ale také moje první reakce byla, že podobný sponzoring známe spíš v souvislosti se zoo a individuálním financováním péče o jednotlivá zvířata.

U nás se to možná praktikuje ve vztahu k zoo, ale mně to přijde jako běžný marketingový tah. V Evropě je to docela normální věc.

Podobně jste argumentoval také v souvislosti s transparentním účtem, který klub zakládal loni v létě. A také ten zatím nebyl příliš přijat.

Transparentní účet je dlouhodobý projekt. Někomu, kdo nás chce podpořit a nechce mít reklamu nebo nějakou smlouvu, je dána jiná možnost. Je to platforma pro naše fanoušky, pro drobné příspěvky.

Jste spokojen s tím, jak zatím transparentní účet funguje? Aktuálně je na něm částka 2 500 korun.

Samozřejmě jsem čekal, že průběžně budou příspěvky přibývat rychleji. Ale byla s tím spojená i negativní kampaň některých konkrétních médií, která z toho udělala nějakou záchranou akci. A vlastně vůbec nepochopila smysl transparentního účtu. A nepochopila ani nějaké odlehčení.

Jaké?

Účet bylo na začátku potřeba aktivovat. Aby byl transparentní, bylo potřeba tam poslat nějakou částku. Já jsem poslal stovku s dovětkem, že je to na můj plat. To bylo myšleno jednoznačně v nadsázce. A někde na sociálních sítích z toho dělali, že jsme na tom už opravdu špatně. Že krachujeme a děláme sbírku. Nevím. Ve světě je to zcela standardní věc, která funguje. Navíc fanoušci mají možnost vidět, na co klub finance utratí.

Jste z tohoto nepochopení vašich kroků otrávený?

Na jednu stranu fanoušky do jisté míry chápu, na druhou stranu jejich představy o fungování klubu jsou dost zkreslené, přestože se snažíme maximálně otevřeně je o všem informovat a případně reagovat na jejich dotazy. Beru to prostě jako realitu. Na sociálních sítích reaguje malá výseč lidí a z velké části ti nepřející. Takže to nechci hodnotit generálně. Spíš je to opravdu absolutní nepochopení ze strany těchto lidí.

Může to souviset s tím, že fanoušci nemají informace o tom, jak se klubu ekonomicky daří?

Já si myslím, že informací je v tomto ohledu dost. Spíš si je lidé buď nepamatují, nebo neposlouchají, nebo nejhorší případ, kdy to ani slyšet nechtějí, protože se jim naše otevřenost nehodí. My se snažíme vysvětlovat co jde.

Podle jedné „zaručené“ informace bez ambicí dohrajete tuto sezonu, zachráníte se, ale kdo ví, co bude v létě. Proto se zeptám: jak situace vypadá ekonomicky v tuto chvíli? A jak by mohla vypadat v nejbližších měsících?

Pokud bychom neměli ambice, mohli jsme prodat dalších pět hráčů, což se nestalo, takže ta informace je samozřejmě nesmyslná. Nicméně hledání financí probíhá kontinuálně, tudíž nemůžu v tuto chvíli říct, s jakým rozpočtem půjdeme do příští sezony, protože ta jednání teprve běží a bude záležet i na tom, jakou soutěž bychom hráli. Pokud bychom nepostoupili a zároveň nepřišel nějaký silný partner, tak budeme rozpočet pravděpodobně výrazně snižovat a kádr výrazně přebudovávat směrem do budoucnosti, vsadíme podstatně na vlastní odchovance. To si umím představit. Ale když se postoupí do ligy, tak předpokládám, že tým zůstane pohromadě.

Je váš přímý cíl zabojovat o postup do ligy? Nebo to na jaře bude o tom, zkusit zvládnout dohrát sezonu pokud možno na špičce tabulky?

Vzhledem k tomu, že náš kádr je v tuto chvíli téměř uzavřený a myslím, že rozhodně není slabý, chci vyhrát maximum zápasů. Postup jako cíl vyhlašovat nebudeme, není to náš styl a nepotřebujeme se tímto způsobem dostávat pod tlak. Naše postavení nás předurčuje k tomu, abychom se pokusili naši pozici minimálně obhájit. Myslím, že máme na to, abychom na jaře vyhráli minimálně deset zápasů. V tom stále držíme linii Martina Svědíka (bývalý trenér – pozn. red.): chceme vyhrát všechno a uvidíme, jak na tom budou soupeři. Když vyhrajeme vše, tak budeme první (usmívá se).