Jihlavští fotbalisté přišli v Prostějově o body a stopera Tijaniho

„Je to bodová ztráta pro nás, chtěli jsme tady vyhrát,“ okomentoval konečný výsledek 1:1 jihlavský záložník Jan Fortelný. „Chtěli jsme zlomit tu naši špatnou sérii z venkovních zápasů. Bohužel se to nepovedlo,“ připomněl bilanci jedné výhry, čtyř remíz a dvou porážek.

Vysočina k výhře tentokrát neměla daleko. V úvodní půli byla aktivnějším týmem, vytvořila si několik slibných příležitostí. Ale: znovu nedokázala vstřelit branku!

„Koncovka byla z naší strany žalostná, což nás asi stálo ty dva tolik potřebné body navíc,“ uznal jihlavský kouč Radim Kučera. „Nadějných situací bylo dost na to, abychom do poločasu vedli alespoň o gól. Hned by se nám lépe dýchalo a domácí by museli více otevřít obranu.“ To se však nestalo. Naopak!

Devět minut po přestávce poslal domácí do vedení technickou střelou Patrik Slaměna. „Mrzí mne, že jsme venku zase inkasovali první gól a museli jsme tak vstřebat facku soupeře,“ kroutí hlavou Kučera. „Pak je to opravdu hodně těžké, dospět alespoň k vyrovnání.“

Jihlava náskok soupeře dohnala, v 78. minutě zařídil dělbu bodů střídající Matěj Koubek. „Škoda, že jsme v závěru nedokázali strhnout vítězství na naši stranu,“ litoval Kučera.

V 88. minutě po přísné červené kartě musel do sprch předčasně zamířit stoper Tijani. „I v deseti jsme měli nebezpečné akce a zahrávali jsme několik rohů,“ těšilo Kučeru. „Hráče musím pochválit, jejich výkon byl daleko lepší než před čtrnácti dny na Vyšehradě.“

Přesto to na výhru nestačilo. A nejbližší soupeři v tabulce dalšího zaváhání dokonale využili: tříbodový zisk si připsaly Pardubice, Dukla Praha, Brno i Ústí nad Labem.