Jihlavští fotbalisté touží proti Prostějovu potvrdit dvě venkovní výhry

„I kvůli našim fanouškům chceme doma před repre pauzou naplno bodovat,“ určil jasný úkol trenér FC Vysočina Aleš Křeček. „Z tohoto pohledu to bude těžké utkání, možná bude více o hlavě než o nohách,“ přemítá jihlavský kouč.

Jeho svěřenci však do utkání půjdou psychicky povzbuzení výsledky posledních utkání. Minulý týden nejprve v úterní dohrávce 1. kola vybojovali vítězství 2:1 v Chrudimi, poté deklasovali Třinec 5:0.

„Skvělý výsledek. Klíč vidím ve skvělém vstupu do zápasu, kdy jsme byli aktivnější a předvedli opravdu skvělou produktivitu,“ vrací se Křeček k úvodní půli sobotního duelu. Tu jeho jeho svěřenci ovládli poměrem 4:0.

„Už jsme potřebovali nějaké výsledky udělat, protože zápasy předtím jsme neodehráli herně špatně, ale vždy chyběl kousíček a výsledky zkrátka nepřicházely,“ zmiňuje Křeček úvodní tři duely bez vítězství. „Tím ale rozhodně neříkám, že teď to půjde samo. To vůbec ne! Pořád jsou to jenom dvě výhry a musíme to nyní s Prostějovem potvrdit.“

Svůj tým proto Křeček drží při zemi. „Od úvodního tréninku tohoto týdne jsem ke klukům hovořil o pokoře, protože bez ní nelze další zápasy dlouhodobě zvládat. Myslím, že nikdo nelétá v oblacích, to by byla velká chyba,“ varuje před sebeuspokojením.

„Utkání s Prostějovem navíc bude opravdu nejnáročnější z posledních tří zápasů,“ pokračuje. „Jde o nepříjemného soupeře, který v létě prošel výraznými změnami, přesto disponuje hráči s ligovými zkušenostmi,“ upozorňuje Křeček zejména na zkušeného lídra soupeřovy defenzivy Aleše Schustera.

Hosté zatím ještě ani jednou nevyhráli, tři ze čtyř jejich zápasů však skončily remízou. „Prostějov se bude snažit hrát, nebude jako některé celky předtím sázet jen na jednoduchý fotbal plný soubojů a nakopávaných balonů. Mohl by z toho být dobrý zápas,“ tipuje Křeček.