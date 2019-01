Fotbalisté Jihlavy v přípravě opět uspěli, přesto vyhlíží posily

Původně sice měli hrát jihlavští fotbalisté proti Táborsku, jenže druholigový jihočeský klub proklouzl ve středu do finálového turnaje zimní Tipsport ligy a Vysočina tudíž musela narychlo shánět jiného soupeře. Nakonec se domluvila s třetiligovým Vyškovem.

„A musím říct, že nám posloužil výborně. Vyškov byl aktivní, velmi dobře presoval a my jsme si s tím chvílemi neuměli moc poradit,“ přiznal hlavní trenér druholigového jihlavského A-týmu Radim Kučera. „Zápas nám ukázal, že se musíme vyvarovat chyb v takových těch jednoduchých věcech, protože proti soupeřům z vyšší soutěže bychom pak narazili,“ věděl.

Ještě před zápasem prý trenér apeloval na svoje svěřence, aby se snažili hlavně udržet čisté konto. „Jenže jsme nakonec dostali tři góly, což mě samozřejmě mrzí,“ nechal se slyšet Kučera.

Naopak se střeleckou produktivitou svého týmu mohl být spokojený. Přestože po poločase vedla Vysočina jen 2:1, po devadesáti minutách byl výsledek 6:3. „Proti dalším soupeřům, kteří nás čekají v novém týdnu, však budeme muset hrát mnohem víc organizovaněji. Zápas s Vyškovem byl o tom, že jakmile jsme vedli, naše koncentrace polevila,“ měl jasno kouč.

Vysočina dnes načíná třetí týden přípravy, k prvnímu většímu zúžení kádru však zatím nesáhla. „Měli jsme to v plánu po sobotním zápase, ale máme teď nějaké zraněné, takže jsme naše rozhodování museli trochu odložit. Máme před sebou opět dvojutkání a já chci znovu rozdělit tým na dvě jedenáctky,“ vysvětloval Kučera.

Konfrontace s první ligou

Už ve středu vyrazí Jihlava k zápasovému testu do Olomouce a o dva dny později se v Uherském Brodě utká s dalším účastníkem nejvyšší domácí soutěže – Opavou. „Jsem zvědavý, jak si někteří hráči v konfrontaci s ligovými týmy povedou,“ svěřil se hlavní trenér FC Vysočina.

Určitý přehled o svých svěřencích si ale samozřejmě udělal už během uplynulých dvou týdnů.

„Poznávám postupně i jejich charakter, to, jak dokážou pracovat v tréninkovém procesu. A musím říct, že zatím na mě tým působí velice zdravě,“ pochvaloval si Kučera. „Samozřejmě ale uvidíme, jak to bude dál. V sezoně je to vždycky hlavně o výsledcích.“

A proto, aby byly na jaře ve druhé lize co nejlepší, potřebuje Vysočina posílit. Zvlášť po odchodu trojice David Štěpánek, Jakub Fulnek a Vladislav Levin.

„Ano, nějaké posílení se dá v nejbližší době očekávat,“ pokyvoval hlavou jihlavský kouč. „Vhledem k našemu postavení v tabulce máme cíle hrát znovu v popředí ak tomu potřebujeme vhodně doplnit kádr,“ vysvětloval.

Konkrétní jména ovšem prozradit nechtěl. „Nějaké hráče v hlavě máme, ale mluvit o nich nebudu. Můžu jen prozradit, že většina má prvoligové parametry a nyní jsou se svými týmy na soustředěních v zahraničí,“ dodal Kučera.