V Jihlavě zacelují odchody, brankářská otázka už je vyřešena

„K Adamu Jágrikovi, se kterým počítáme a vidíme v něm veliký potenciál do budoucna, jsme z dorostu vytáhli Petra Janotu,“ uvedl sportovní manažer FC Vysočina Lukáš Vaculík. „Počítáme s ním na pozici číslo tři, bude sbírat zkušenosti. A my budeme chtít přivést minimálně jednoho brankáře, který bude dostatečně kvalitní na to, aby Jágrikovi šlapal na paty a pral se s ním o post jedničky,“ doplnil.

Kdo bude jednička? Rozhodne se mezi Jágrikem a Soukupem

Na pondělním odpoledním tréninku se proto Janu Kameníkovi hlásil Pavel Soukup. Sedmadvacetiletý gólman, jenž v minulosti už v Jihlavě působil a odchytal několik utkání za tehdy třetiligovou rezervu FC Vysočina, naposledy chytal za Žižkově.

Dosavadní změny v kádru fotbalistů Jihlavy Odchody

Michal Lancman, brankář (21)

Luděk Vejmola, brankář (27)

Dávid Krčík, stoper (22)

Tomáš Vlček, stoper (21)

Matyáš Písačka, obránce (25)

Tijani Belaid, záložník (34)

Adam Ritter, záložník (20)

Lukáš Musil, záložník (21)

Luis Arroyo, útočník (26) Příchody

Pavel Soukup, brankář (27)

Petr Janota, brankář (21)

Milan Piško, stoper (26)

Daniel Jiřík, obránce (18)

Miroslav Křehlík, záložník (19)

Jan Vítek, záložník (18)

Marvis Ogiomade, křídelník (21)

„Uvidíme, jak se bude vyvíjet situace v přípravě. Ale předpokládáme, že se brankářský post vyřeší,“ říká jihlavský kouč Jan Kameník. Ten bude mít nyní pět týdnů na to, aby určil jedničku.

„Kdo začne chytat? To se uvidí,“ nechce předbíhat vývoj situace Kameník. „Adam má výhodu, že velmi slušně dochytal posledních pět kol. Navíc je s námi delší dobu. Na druhou stranu Pavel přichází s větší zkušeností,“ připomíná dosavadních 29 startů a 7 čistých kont ve druhé lize. „Nyní máme před sebou sedm zápasů, tak uvidíme, jak se situace vyvine. Rozhodnutí uděláme až na konci přípravy.“

Obranu vyztuží sparťan Piško, Jihlava chce dál slávistu Vlčka

Nepřehledná je nyní situace také v obraně, ze které odešli hned tři stopeři. Dávid Krčík, jenž v Jihlavě na jaře hostoval z Liptovského Mikuláše, se na Vysočině nedomluvil na finančním ohodnocení. Tomáše Vlčka si stáhla z hostování pražská Slavia a pokračovat na Vysočině už nechtěl ani Matyáš Písačka.

„Na tyto odchody jsme reagovali rychle. Na trhu jsem chtěl co nejdříve najít adekvátní náhradu,“ říká sportovní manažer Lukáš Vaculík, jenž se dohodl s Milanem Piškem. Šestadvacetiletý bek přichází z rezervy pražské Sparty.

„O Milana jsme měli zájem už v zimě,“ prozradil Vaculík. „Je to kvalitní stoper, který má i ligové parametry. Bohužel prováhal správný okamžik, když mu bylo 21, 22 let, aby se dostal do nejvyšší soutěže. Tam mu to nevyšlo,“ všímá si šéf jihlavského klubu. „Přesto si myslím, že v béčku Sparty odváděl kvalitní výkony.“

Dalšího středního obránce by Jihlava ráda přivábila ze Slavie. „Stále vedeme jednání o Tomáši Vlčkovi. Máme zájem, aby u nás pokračoval. Musím říct, že kdyby se ho povedlo získat, byla by to pro nás posila,“ říká Vaculík. „Myslím, že další rok dva tady má velkou šanci udělat výrazný pokrok.“

Vyloučeno však není ani další posílení „zvenčí“. Jihlava totiž stále hledá vhodné doplnění kádru. „Možná to bude trvat delší dobu, protože si chceme počkat na to, co bychom chtěli. Nevybíráme jen hráče do počtu, ale rádi bychom přivedli jednoho dva hráče, kteří by měli být jednoznačně zařazeni do základní sestavy,“ říká Vaculík.

Vysočina v tuto chvíli nepočítá s tím, že by testovala nějaké zahraniční hráče. „Vždycky jsme otevření i těmto možnostem, ale v létě momentálně žádné zkoušky neplánuji. Možná během podzimu. Ale muselo by to být na post, kde nás tlačí bota,“ říká Vaculík.

Přesto to vypadá, že Jihlava ke stávajícím cizincům – Kypřanovi Irodotosovi, Senegalci Tallovi a Aroujo Wilsonovi z Trinidadu a Tobaga – přivede dalšího hráče s africkým původem. V přípravě má od začátku týdne nigerijského křídelníka Marvise Amadina Ogiomade.

Jedenadvacetiletý fotbalista, který je hráčem Bohemians Praha, na jaře hostoval v Ústí nad Labem (24 zápasů, 3 góly). „Je to ofenzivní křídelní hráč, podhrot. Udělal na nás dobrý dojem,“ pochvaluje si možnou posilu ofenzivy Kameník.