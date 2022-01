Jihlavští fotbalisté své klenoty zřejmě udrží, ta pravá nabídka nepřišla

Už před startem zimní přípravy, která druholigovým jihlavským fotbalistům pod vedením kouče Jana Kameníka začíná právě ve čtvrtek, vyslalo vedení FC Vysočina směrem k fanouškům příznivou zprávu.

Vypadá to, že se v Jihlavě pro jarní část Fortuna: Národní ligy podaří udržet stoperskou dvojici Tomáš Vlček - Karel Pojezný. Oba mladí obránci, kteří patří do národního týmu do 20 let, přitom patří ke klíčovým osobnostem týmu.

O tom, jak důležitou roli má Vlček, který v Jihlavě hostuje z pražské Slavie, nejlépe vypovídají statistiky. Dvacetiletý obránce od svého příchodu v létě 2020 v dosavadních 41 utkáních Fortuna: Národní ligy nevynechal jedinou minutu.

A pokračovat by měl nadále.

„Jsme domluvení jak s hráčem, agenturou, která ho zastupuje, tak se Slavií, že pokud nenastane něco mimořádného, měl by na jaře pokračovat u nás,“ potvrdil sportovní manažer FC Vysočina Lukáš Vaculík.

„Od začátku jsme to dělali jako roční hostování s tím, že Slavia měla možnost si ho do konce roku stáhnout. Což neudělala,“ pokračuje Vaculík. „Teď už by to bylo na nějakém dalším jednání mezi kluby. Momentálně ale počítám s tím, že Tomáš zůstává.“

7 milionů korun? Málo! Jihlava chce milion eur

A Vlček by neměl přijít ani o svého parťáka do stoperské dvojice. Pojezný se sice ocitl v hledáčku řady prvoligových klubů, média spekulovala o zájmu Slavie, Sparty či ostravského Baníku, žádná dohoda se však nerýsuje.

„Karel sice za posledního půl roku vylétl, věkem a potenciálem je velmi zajímavý hráč, který má před sebou velkou perspektivu, ale zatím jsme se se žádným klubem ani nepřiblížili částce, kterou si za něj představujeme,“ naznačil Vaculík.

Podle informací MF DNES Ostrava za Pojezného údajně nabídla 7 milionů korun, Jihlava by však za přestup levonohého mládežnického reprezentanta ráda inkasovala částku 3,5krát vyšší (milion eur).

„Takže předpokládám, že Karel u nás bude na jaře pokračovat a dál se zlepšovat,“ očekává Vaculík.

Kdo však naopak v Jihlavě končí, to je 23letý záložník Sebastián Chocholatý. „Sebastián nedostal prostor v A týmu, cítí, že na Žižkově by mohl najít využití. Proto by měl přípravu začít se Žižkovem, s klubem jednáme o jeho přestupu,“ uvedl Vaculík na adresu středopolaře, který v roce 2021 během svých pěti druholigových startů za Jihlavu nastřádal pouhých 99 minut.

Přípravu dnes Jihlava začne se dvacítkou hráčů do pole a čtyřmi brankáři. „Ty doplní dva hráči z dorostu a kluci, kteří se tady připravují. Nebral bych je jako okamžité posily, chystáme je s půlročním předstihem. Budeme je zabudovávat a chystat se na odchod některých hráčů v létě,“ naznačil Vaculík.

„Jsou to mladší hráči, kteří budou předpřipravení. Máme výhodu třetí ligy, která se tady hraje,“ vysvětlil, že by případný prostor dostali především v juniorce. „Zároveň by jim tréninkový proces s áčkem mohl pomoct, aby se aklimatizovali a v létě mohli naskočit do sestavy,“ dodal.

Zbyněk Musiol (vlevo) z Táborska a Tomáš Vlček z Jihlavy

Vyloučen není ani případný test některého ze zahraničních fotbalistů. „Nabídek je samozřejmě spousta, hráčů na trhu je nekonečně mnoho. Jsme tomu částečně otevření, ale furt to musí být v nějakých parametrech,“ přemítá Vaculík.

A případná posila?„Když se něco objeví na trhu, přijde nějaká zajímavá příležitost, na jedno jméno zacílíme. Ale jinak nechceme uzavírat prostor pro naše mladé hráče, které v týmu máme,“ dodal Vaculík.