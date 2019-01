Úvodní zápasový test? Mladíci v Jihlavě nepřesvědčili

„Hráči se měli možnost ukázat. A čekal bych od nich výkony daleko lepší. Hlavně co se týče nasazení,“ otevřeně přiznal Kučera.

„Svou roli samozřejmě může hrát únava. Ale každý hráč si v každý moment říká o triko,“ pokračoval trenér. „Myslím, že ani hráči z toho určitě nemají dobrý pocit. Měli chytit příležitost za pačesy.“

V tréninku se jevili dobře, v zápase ukázali slabiny

Rozpačitý byl Kučera z výkonů dvou afrických fotbalistů: gambijského útočníka Lamina Jawo (23) a ghanského krajního záložníka Alexe Kuffoura (22). „Od Lamina a Alexe bych čekal daleko víc,“ zopakoval Kučera.

„Lamin už s námi trénuje déle, možná není zvyklý na takovou zátěž,“ přemýšlí Kučera. „V tréninku se ze začátku jevil dobře, teď na něj možná doléhá únava.“

Kuffour se k jihlavskému celku připojil až v pátek. „Na prvním tréninku vypadal excelentně,“ uznal Kučera. „V sobotním zápase sice vstřelil gól, ale na jeho hře byly vidět velké slabiny, hlavně směrem do defenzivy.“

Oba hráči, podobně jako další testovaní fotbalisté, však dostanou další příležitost. „Dokážu rozumět tomu, že vám nevyjde jeden zápas. Nedělal bych z toho závěry,“ říká Kučera. „Uvidíme, co předvedou v Mladé Boleslavi.“

Svalové problémy zřejmě zhatí test záložníka Smékala

Do sobotního tréninkového zápasu nenastoupili zdaleka všichni fotbalisté z jihlavského áčka. „Mužstvo bylo poskládáno z hráčů, kteří se zkouší. Byla to taková velká směska,“ usmívá se Kučera. „Z kádru áčka nastoupili jen Machuča a Šumský. Ostatní měli ostrý trénink s asistentem Muchou.“

Jihlava se hned v úvodním týdnu zimní přípravy musí vypořádávat se zraněními. Svalové potíže postihly útočníka Daniela Turynu a testovaného podhrotového hráče Dominika Smékala.

„U Turyny už je poněkolikáté, obnovuje se mu to,“ připomíná Kučera. „Takže tam je to složité a bude se na to muset dát daleko větší pozor.“

Ještě větší problémy způsobily zdravotní patálie Smékalovi. „Hned na druhém tréninku se zranil a vypadá to, že bude mimo čtyři až šest týdnů. Což ovlivňuje, jestli má smysl, aby přicházel,“ krčí rameny kouč. „Vzali jsme si ho na čtrnáct dnů, tři týdny, abychom ho vyzkoušeli. A teď se to jeví tak, že se uzdraví až dva týdny před startem ligy. A to už na zkoušení nebude čas.“

Zpátky do Velké Británie se už vrátil testovaný anglický brankář Kieran Boucher. U devatenáctiletého gólmana však nešlo o výkonnostní důvody.

„Příležitost by určitě dostal, byl mladý a jevil se dobře. Ale bohužel jeho maminka skončila v nemocnici, takže z rodinných důvodů musel zkoušku opustit,“ vysvětluje Kučera. „Nevím, v jakém stavu jeho matka je, co má za nemoc. Takže těžko soudit, jestli se bude moct vrátit. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál,“ uvedl Kučera.

Jihlava nyní hledá stopera. „Ošemetný post,“ ví trenér

Jihlavský trenér má v tuto chvíli k dispozici tři desítky hráčů. A tak se v tomto týdnu čeká úvodní řez kádrem. „Někteří hráči nás určitě opustí. Abychom uvolnili místo pro případné další zkoušky, nebo nově příchozí,“ prozradil Kučera. „Ve středu máme zápas, tak se můžeme rozhodnout už ve čtvrtek, nebo na konci týdne,“ prozradil.

Jihlavský kouč nyní hledá především náhradu za stopera Davida Štěpánka, který minulý týden přestoupil do Jablonce. „Jak jsme celé vánoční svátky řešili gólmana, tak teď řešíme stopera. Je to ošemetný post,“ uvědomuje si Kučera. „Osu týmu bych chtěl mít pohromadě co nejrychleji,“ dodal kouč FC Vysočina.