Začínáme třináctého, což je moje šťastné číslo, věří jihlavský kouč

„Za sebe pak můžu říct, že mi přišlo vhod, že začínáme až teď. Po Novém roce jsem totiž dostal antibiotika. Ale už jsem v pořádku a na přípravu se těším,“ dodal.

To, že se uvidí se svými svěřenci 13. ledna, mu absolutně nevadí. „Já jsem odehrál s třináctkou celou kariéru, takže pro mě je to šťastné číslo,“ usmíval se. „A věřím, že to tak i zůstane.“

Optimistou je zatím i z toho důvodu, že se mu kádr oproti podzimu výrazně nezměnil. Pouze Jan Pavlík se vrátil z hostování zpátky do pražské Sparty.

„S vedením jsme se bavili o tom, že když jsem loni přicházel, byla obměna kádru hodně veliká, což potom není jednoduché. Proto naše domluva teď zněla tak, že odejde maximálně jeden nebo dva hráči,“ připomněl kouč druholigového jihlavského A-týmu.

Byl na tom podobně jako Momo

Jedním z hráčů, který měl odejít, je stoper z Pobřeží slonoviny Mohamed Tijani. Jenže ve Spartě Praha neprošel zdravotní prohlídkou. Z přestupu sešlo kvůli tomu, že mu chybí zkřížený vaz v koleni.

„Nevím, tu zprávu jsem neviděl, takže netuším, co přesně v ní stálo. Každopádně u nás během roku žádné problémy neměl. Věřím, že je Momo natolik silný, že tahle věc s ním nic neudělá, že bude dál podávat výborné výkony a možná pak přijde nějaká úplně jiná nabídka,“ uvedl na adresu svého svěřence Kučera.

Ostatně on sám se umí do pocitů Tijaniho velmi dobře vcítit, jako hráč měl totiž kdysi podobné problémy.

„Někdy v patnácti letech jsem měl úraz a nohu mi dali do sádry. Myslel jsem si, že je to banální věc, jenže pak jsem se o deset let později zranil a doktor mi řekl, že jsem si urval zkřížený vaz. A až mě operovali, tak zjistili, že ho nemám od těch patnácti. Tak to nechali tak, řekli, že koleno je stabilní a pevné. A s ním jsem potom odehrál zbytek kariéry. Nezhatilo mi to ani přestup do Německa,“ zmínil svoje pětileté působení v Bielefeldu bývalý dlouholetý obránce Sigmy Olomouc.

Kromě hráčů, které Kučera vedl v Jihlavě už na podzim, se mu dnes bude na úvodním tréninku hlásit také novic Martin Šimko. „Sledovali jsme ho celý podzim,“ prozradil kouč, že příchod jednadvacetiletého stopera nebyla věc nikterak náhodná. „Je to mladý perspektivní hráč,“ doplnil na adresu slovenského fotbalisty, který v posledních dvou letech sbíral druholigové starty za Zvolen a Komárno.

A rovněž další dva hráči, kteří se v Jihlavě objeví na zkoušku, pocházejí ze zahraničí. „Útočník Olorunda Seyi John je z Nigérie a Chok Dau má australský pas a pochází z Jižního Súdánu,“ oznámil mluvčí jihlavského klubu Miroslav Fuks.

Během přípravy odehraje FC Vysočina celkem deset zápasů. Ten první přijde na řadu už ve středu, kdy se utká s Olomoucí. A o týden později pak změří síly s pražskou Spartou.