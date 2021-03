Fotbalisty Jihlavy v generálce Duklou táhl střelecky mladík Ševčík

„První tři, čtyři zimní přípravy byly fakt náročné. Ale už se to dostává do módu sezónních tréninků a to se dá,“ říká mladý hráč, kterého Jihlava přivedla během podzimu na hostování z juniorky prvoligového Brna.

Šanci však dostal pouze coby střídající hráč, při třech startech nasbíral 63 odehraných minut. Nyní doufá, že by prostoru mohl mít více. Třeba na podhrotu, kde nastupoval v přípravě. „Udělám pro to všechno,“ vzkazuje trenérovi hráč, který v duelu s Chrudimí stihl nasázet svůj první hattrick mezi muži.

Se svou potencí byl Ševčík nejlepším kanonýrem FC Vysočina v přípravě. Dalších pět hráčů, včetně útočníků Araujo-Wilsona či obvyklého kanonýra Stanislava Klobásy dali jen jednu branku.

„Michal Ševčík, stejně jako náš Adam Ritter, je hráč, který je velmi talentovaný, co se ofenzivy týče,“ připouští trenér FC Vysočina Aleš Křeček. „Musí si ale zvyknout na dospělý fotbal, druhou ligu, která je náročná a soubojová.“

V pátek už Jihlavu čeká utkání o mistrovské body, dorazí v tabulce poslední Vyšehrad. „Hostům přes zimu přišlo asi devět nebo deset nových hráčů, boj o záchranu nevzdávají. Budou chtít naplno bodovat, aby svou naději živili dál. Ale to my nemůžeme dopustit,“ má jasno Křeček.