Fotbalová Jihlava stále čeká, až se útočníci střelecky probudí

„Je jasné, že pokud se ve čtyřech zápasech prosadíme jen třikrát, není to lichotivá bilance,“ přiznává Kameník. „S tím nemůžeme být spokojení. A je to i otázka toho, jak proběhla minulá sezona,“ zmiňuje kouč předchozí ročník, ve kterém Vysočina během 30 kol vstřelila pouze 29 branek.

Jihlavští trenéři proto připouští, že by tým chtěli v útoku posílit. „Samozřejmě bychom si přáli, aby někdo další přišel,“ říká Kameník. „Ale jde o to, jaké budeme mít možnosti, kdo se může objevit. Protože je jasné, že góloví hráči, útočníci, jsou žádané zboží. Na každé úrovni a v každém klubu.“

Vedení jihlavského klubu navíc jasně avizuje, že do ofenzivy zatím sahat nechce. „Nesouhlasím s tím, že bychom museli přivést útočníka. Na tomto postu máme hráčů dost,“ opakuje sportovní manažer Lukáš Vaculík.

Klíčovou otázkou však zůstává, zda jsou mladí útočníci Vysočiny Justin Araujo-Wilson (19 let) a Mame Alassane Tall (22 let) na úrovni odpovídající druhé lize.

„Naši hráči se nějakým způsobem rozvíjejí. Ať je to Tall, nebo Wilson, svoji kvalitu mají a my čekáme na to, až se střelecky probudí,“ říká Kameník. „Hlavně Wilson teď udělal veliký pokrok, nejen v herní kondici, ale už se tam objevují i věci, které na pozici útočníka chceme vidět,“ líčí Kameník.

Faktem však zůstává, že ofenziva Jihlavu trápí. „Na jednu stranu bychom chtěli mít šancí víc, to jednoznačně. Na druhou stranu: pokud ji máme, musíme ji proměnit. A to nám zatím schází,“ uvědomuje si trenér.

„Proti Olomouci jsme minimálně jednu dvě velké příležitosti měli. A k tomu další tři čtyři akce, které jsme nedotáhli do konce,“ všiml si Kameník. „Zatím nám tam někde kousek chybí. Na druhou stranu Sigma prokáže kvalitu, trefí to. A tady je vidět hlavní rozdíl mezi námi a jimi,“ dodává jihlavský kouč.