Na vítěznou trefu proti Příbrami stačila jihlavskému Musilovi minuta na hřišti

Nutno dodat, že jedenadvacetiletý záložník ke vstřelení vítězné branky nepotřeboval ani minutu pobytu na trávníku. Byl to přitom jeho vůbec první zásah v druholigovém jihlavském áčku.

„Ale gól jde hlavně za Zubem. Našel mě před prázdnou brankou a já už to jenom uklízel,“ chválí Musil spoluhráče Lukáše Zoubeleho.

Zajímavostí je, že i šestatřicetiletý Zoubele tentokrát vstoupil do utkání mnohem později, než je u něj obvyklé. Až v 63. minutě střídal Lukáše Filu.

„Za normálních okolností, kdybychom vzali v potaz pouze kvalitu, kterou Lukáš Zoubele má, je jasné, že na hřišti musí být každý zápas,“ připouští jihlavský trenér Jan Kameník. „Na druhou stranu s ním máme velmi dobrou gentlemanskou dohodu, že nemá problém přepustit místo mladším klukům, kteří si o šanci říkají. Chceme si hráče vychovávat.“

A končící sezona Fortuna:Národní ligy, kterou pro Jihlavu uzavře sobotní duel ve Varnsdorfu, je ideální dobou dát prostor členům širšího kádru. „Byť chceme každý zápas vyhrát, potřebujeme vidět i další hráče, kteří se v klubu profilují, a dát jim příležitost,“ vysvětluje Kameník. „Lukáš Zoubele svou roli zná a jsem rád, že nám v tomhle může pomoct. V dalších zápasech opět může hrát v základu.“

Po výsledku 2:1 se Jihlava s fanoušky loučila vítězně. Potvrdila tak dobrou jarní domácí bilanci (5-1-2), když nebodovala pouze s Brnem vracejícím se do nejvyšší soutěže (0:3) a Chrudimí (0:1).

„Od začátku týdne jsme si šli za tím, abychom to takhle zvládli. Abychom fanouškům dopřáli další tři body a rozloučili se tímto způsobem,“ říká Musil. A podobný plán má Jihlava i před závěrečným kolem, který bude přímým soubojem o konečné šesté místo. „Chceme ho zvládnout, abychom se dokázali umístit co nejlépe, co to půjde,“ dodává Musil.