Jihlava se bude muset v Třinci obejít bez lídra Zoubeleho

„Nikdo se nás neptal, jestli takhle brzy chceme hrát,“ usmíval se před cestou jihlavský útočník Stanislav Klobása. „Nic s tím ale nenaděláme, odehrát to musíme a je to termín stejný pro oba týmy. Snad se s tím popereme dobře,“ dodal.

Právě on zařídil zatím poslední vítězství Jihlavy ve vzájemném zápase, letos v dubnu vstřelil Třinci dva góly a Vysočina slavila výhru 2:1. „Věřím, že vyhrajeme i tentokrát,“ pravil Klobása.

Pořádnou komplikací však pro tým bude absence Lukáše Zoubeleho, který kvůli zraněné noze nedohrál předchozí domácí zápas s Vítkovicemi.

„Lukášovo zranění není vážné, ale s největší pravděpodobností se do Třince nestihne uzdravit,“ povzdechl si asistent hlavního kouče FC Vysočina Josef Mucha.

Přesto i on věří, že výjezd do Moravskoslezského kraje nebude zbytečný. „Chceme se vracet s bodovým ziskem,“ má jasno Mucha.

Je pravda, že z historického hlediska se jihlavským fotbalistům proti Třinci většinou dařilo, jenže letošní soupeř má mnohem vyšší ambice. O tom ostatně svědčí i pohled na úvodní dvě kola, z nichž tým trenéra Svatopluka Habance vydoloval stejný počet bodů jako Jihlava.

„Do nové sezony Třinečtí nepochybně dobře posílili,“ uznal asistent Mucha. „A je jasné, že budou chtít plusové body z úvodu potvrdit i v prvním domácím utkání. Defenzivu drží urostlí stopeři Gáč a Bedecs, ovšem nedá se vyloučit ani nasazení zkušeného Kušníra. Na hrotu pak lze očekávat nebezpečného a pohyblivého Kubalu,“ vypočítal Mucha jen některé z mnoha třineckých hrozeb.

Nová posila má ráda míč

Pro Vysočinu půjde sice už o třetí zápas v nové druholigové sezoně, nicméně jeden z hráčů se na její soupisce objeví teprve podruhé. Jednadvacetiletý středopolař Jakub Rezek přišel těsně před minulým soubojem s Vítkovicemi, který pak Jihlava i jeho zásluhou vyhrála přesvědčivě 3:0. „Jsem rád, že jsme hned můj první zápas zvládli za tři body,“ pochvaloval si mladý fotbalista, jehož předchozím klubem bylo 1. FC Slovácko.

Jihlavské vedení tajilo příchod mládežnického reprezentanta téměř do poslední chvíle. „Sice jsem přišel už den před zápasem, ale můj přechod se řešil až někdy večer a dořešil se těsně před výkopem. Proto to bylo utajené,“ vysvětloval Rezek.

Zatím poslední posila jihlavského A-týmu začala s fotbalem doma v Uherském Hradišti a v mládežnických kategoriích prošla ještě Zlínem a Olomoucí.

A co Jakub Rezek věděl před svým přesunem o fotbalové Jihlavě? „Že je na Vysočině a má žlutomodré barvy,“ vypálil ze sebe se smíchem. Vzápětí už ale přece jen pokračoval na seriózní notu. „Vím, že sestoupila a loni hrála baráž. Je to ligový mančaft a my ho chceme vrátit tam, kam patří,“ pravil rozhodným hlasem.

Sám o sobě příliš mluvit nechtěl. Vše podstatné shrnul pouze do jedné věty. „Řekl bych, že jsem rychlý a mám rád míč.“