Vaculík zařídil výhru Jihlavy. Ale výkon musíme zlepšit, říká

„Čekali jsme, že to bude těžký, vyrovnaný zápas. První utkání taková budou,“ je přesvědčený Vaculík. „Říkal jsem, že příprava a liga jsou dvě rozdílné soutěže, v sezoně už pracuje hlava. A to se ukázalo.“

Nutno dodat, že závěrečnou čtvrthodinu měla Jihlava výhodu jednoho muže v poli – když byl v 77. minutě po druhé žluté kartě vyloučen hostující stoper Igor Cuković!

„Po té červené kartě jsme měli platonický tlak, ale druhý gól jsme jim nebyli schopni dlouho dát. Ani jsme si nevytvářeli tolik šancí,“ všiml si Vaculík, podle kterého byla následná penalta vysvobozením. „Proměnili jsme ji, máme tři body a to se teď počítá,“ oddechl si v rozhovoru pro Českou televizi.

Do zápasu proti sestupem ohroženému týmu přitom svěřenci kouče Radima Kučery, kteří se chtějí poprat o případný návrat do nejvyšší soutěže, šli v roli jasného favorita.

Jenže... Také s vědomím, že pokud nechtějí v bitvách se svými hlavními konkurenty z Českých Budějovic a Hradce Králové, kteří o den dřív ve svých zápasech vyhráli, hned na úvod jara ztratit, musí brát plný počet bodů.

„Chtěli jsme začít ziskem tří bodů, abychom se drželi nahoře. A to se podařilo,“ byl rád Vaculík. „Do dalších zápasů ale musíme zlepšit výkon.“

Úvod přitom domácí zvládli ve velkém stylu. Už v šesté minutě se při své ligové premiéře v dresu Jihlavy pohotově prosadil Jakub Petr, 1:0. „Byl tam odražený balon. Já jsem si akorát křikl na Šulcíka (Pavel Šulc – pozn. red.), aby to pustil. A placírkou jsem se to snažil trefit,“ popsal svou trefu. Povedlo se. Domácí vedli.

Hosté však předvedli bojovný výkon a po půl hodině hry se dočkali i zřejmě zaslouženého vyrovnání. Exjihlavský obránce Tomáš Cihlář využil zaváhání jihlavské defenzivy – byť s nešťastnou tečí domácího krajního beka Petra Bredy, 1:1. „Trenér nás nutí do zakončení z každé situace, tak jsem to zkusil. Bylo to tečované a padlo to tam,“ popsal Cihlář svůj vyrovnávací zásah.

Ten ale Znojmu nakonec přece jen nestačil...