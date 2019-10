Šestý zápas, třetí remíza. Fotbalisté Jihlavy venku opět ztratili

Bilance po šesti zápasech je neúprosná: jediné vítězství, šest bodů a v tabulce venkovních zápasů až osmé místo.

„Sice se říká, že je potřeba vozit z venku body, což se nám daří, ale občas tam musíte také vyhrát,“ říká kapitán jihlavského týmu Lukáš Vaculík. „V tříbodovém systému je lepší jednou vyhrát a jednou prohrát než třikrát remízovat.“

Nedaří se navázat na výkony z domácích zápasů

A právě to se Jihlavě zatím podařilo. S jednobodovým ziskem se vracela v úvodním kole z Ústí nad Labem a v posledních dvou případech z Prahy: ze hřiště Žižkova a Vyšehradu.

„Nedaří se nám navázat na domácí zápasy a praktikovat hru, se kterou jsme úspěšní,“ mrzí Vaculíka. „Neumíme přesně říct, co je příčinou, proč to tak je.“

V čem je hlavní potíž, nedokázal zatím odhalit ani trenér FC Vysočina Radim Kučera. „Nevím, čím to je. Ale venkovní zápasy zvládáme úplně jinak než domácí,“ všímá si. „Hráčům do hlav nevidím. Ale jako bychom se vždy přizpůsobili hře domácích. A to je od nás velice málo. Jako aspirant na horní příčky tabulky bychom měli předvést daleko lepší hru, dominantnější.“

Jenže to se zkrátka nedaří. A jinak tomu nebylo ani v sobotu na Strahově. „V prvním poločase jsme hráli velice špatně. Nebyli jsme schopní kombinovat, dát si dvě tři přihrávky,“ zlobí se Vaculík. „Pak je pro soupeře jednodušší proti nám hrát.“

Hráčům proto v kabině musel důrazně promluvit do duše trenér. „Musel jsem hodně zvýšit hlas,“ přiznal Kučera.

Pomohla až penaltová facka?

Jenže v úvodu druhé části přišel nečekaný úder. Sudí Hocek odpískal spornou penaltu a domácí stoper Nitrianský nabídnutou šancí neopovrhl – 1:0.

„My vždy čekáme na nějakou ránu,“ zlobí se Kučera. „Přišel gól z penalty, který nás trošku probudil. Dostali jsme facku a začali jsme hrát,“ všiml si. „Srovnali jsme, ale vítěznou branku už se nám vstřelit nepodařilo. Tím pádem jsme přišli o další dva body,“ štve Kučeru.

„Druhý poločas byl z naší strany lepší, ale nepodařilo se nám to dotáhnout do vítězného konce. Remíza je pro nás ztrátou,“ dobře ví Vaculík.

Další neúspěšný výsledek bolí o to víc, že podobně jako ve Varnsdorfu se jedná o duel s týmem, který se pohybuje v druhé polovině tabulky. „Přitom v prvním poločase nebyl rozdíl postavení v tabulce vidět,“ štve Kučeru.