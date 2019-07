Deset minut, dva góly. Výhru Jihlavy vystřílel Klobása

Hodinu marně dobývali soupeřovu branku. Několik šancí si sice vytvořili, jenže ani Lukáš Zoubele, ani Stanislav Klobása své příležitosti nedokázali využít.

Tým kouče Radima Kučery tak při své sobotní domácí premiéře proti Vítkovicím nechal vzpomenout na úvodní duel sezony v Ústí nad Labem, kde hrál bez branek.

Pak však přišla vítaná změna. Na hřiště totiž vyběhl zápasový žolík, čerstvá posila z prvoligového Slovácka Jakub Rezek – a hned si připsal přihrávku na úvodní gól jihlavského celku.

„Réza mi to dal fantasticky z první, což jsem čekal,“ pochvaloval si přihrávku střelec branky Stanislav Klobása. „Bylo důležité, že jsme dali první gól. Úvodní poločas nebyl z naší strany, podobně jako v Ústí, tak dobrý, ve druhém jsme na hřišti už vládli,“ dodal útočník.

To se potvrdilo o deset minut později, kdy právě Klobása přidal druhou branku. „Samozřejmě, že góly těší. Ale já je musím dávat,“ má jasno jihlavský kanonýr. „Čím víc gólů dám, tím více bodů máme. Teď jsou tři, ze dvou zápasů máme čtyři. Zaplať pánbůh za ně.“

Třetí gól domácích v 85. minutě vstřelil stoper Mohamed Tijani.

Také z pohledu Jakuba Rezka bylo klíčové, že se Jihlava dokázala proti pozorně bránícímu soupeři prosadit jako první. „Chtěli jsme dát rychlého góla, ale to se nám nepodařilo. Bylo to těžké, hráli z obrany, těžko se tam dostávalo,“ všiml si Rezek.

„Hrát devadesát minut v bloku, to je složité. Prvním gólem se to zlomilo a my jsme to dobře využili,“ pochvaloval si 21letý záložník, jehož hostování na Vysočině jihlavský klub odhalil až hodinu před sobotním utkáním.

„Snažili jsme se to držet v utajení. Měli jsme ve hře i variantu, že ho dáme do zápasu hned od začátku,“ prozradil trenér Kučera. „Je to kvalitní posila, pro nás nadstandardní hráč, který má už i starty v lize,“ připomněl více než čtyři desítky Rezkových zápasů v nejvyšší soutěži.

Sobotní duel pro zranění nedohrál Lukáš Zoubele, kterého ze hřiště poslal výron kotníku. „Není tam žádný velký hematom, vypadá to, že by to mohlo být v klidu,“ doufá Kučera. „Věřím, že to nebude vážné, protože Zub je pro nás rozdílový hráč.“

Variantu, že by Zoubele chyběl déle, si nechtějí připustit ani jihlavští hráči. „Na to teď snad ani nechci myslet,“ uznal Klobása. „Konečně hrajeme spolu, vytváříme si šance. Budu doufat, že bude zdravý, že budu zdravý i já a že společně tým potáhneme,“ přeje si.