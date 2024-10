Bod bereme jako zisk, uznal jihlavský trenér Jarolím po další remíze

A upřímně: (nejen) domácí fanoušci si po závěrečném hvizdu mohli oddechnout. „Utkání se dohrávalo tak, že Varnsdorf byl nebezpečnější, létalo mu to tam a vítězný gól visel na vlásku spíš pro ně než pro nás. Takže získaný bod ještě můžeme brát,“ připustil trenér FC Vysočina Marek Jarolím.

„To nás ale samozřejmě neuspokojuje, očekávání jsme měli větší,“ doplnil jihlavský kouč.

Domácí celek znovu doplatil na svou tradiční bolest. V zápase totiž předvedl dva zcela odlišené poločasy. „Musíme si přiznat, že naše výkony v první a ve druhé půli byly diametrálně odlišené,“ pokrčil rameny Jarolím.

Ten však nebyl úplně spokojen už s úvodními 45 minutami hry. „Myslím si, že jsme doma na mokrém terénu měli hrát agresivněji a v mnoha ohledech lépe,“ je přesvědčen kouč. „Naše hra byla pomalá, pohyb hráčů nebyl na úrovni předešlých utkání a na hřišti jsme v klíčových momentech volili chybná rozhodnutí nebo se nacházeli ve špatných prostorech.“

Michal Smutný z Jihlavy sleduje hlavičkujícího soupeře.

Přesto se Jihlava dokázala dostat do vedení. A co víc, měla i příležitosti, jak těsný náskok navýšit. „Měli jsme rozjeté situace, které byly fotbalové, dobré, a chyběl jen kousek, abychom přidali další gól. To by nám hodně pomohlo,“ uvědomuje si Jarolím. „Ale člověk je maximalista, vždycky chce mít výkon co nejlepší. Aby se na hřišti dělo to, co by on chtěl,“ tvrdí trenér.

Podle něj měl jeho tým řešit některé situace lépe. „A měli jsme být přesvědčivější, dominantnější, aby soupeř nevycítil možnost, že by v druhém poločase mohlo k něčemu dojít,“ podotkl Jarolím.

Jenomže právě to nastalo. „Určitě v tom hrála roli i psychika. Neproměnili jsme nějaké dobře rozjeté akce, neudělali jsme si větší náskok, soupeř najednou získal sebevědomí a my přestali být nebezpeční,“ litoval Jarolím. „Nemusí se vám ani podařit střídání a najednou se není čeho chytit a najednou je soupeř na koni a už se to hůře zastavuje,“ dodal.

Hosté toho dokázali využít, ve druhém poločase postupně převzali iniciativu a po Kouřilově vyrovnání hlavou v 73. minutě dokonce mohli myslet na vítězství. „Nepodařilo se nám udržet aktivitu,“ mrzelo domácího kouče.

Jihlava znovu ukázala, jak moc zranitelná v domácím prostředí je. Od začátku sezony před svými fanoušky dotáhla do plného zisku jediné utkání, naopak hned pětkrát brala jen bod a jednou podlehla.