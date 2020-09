Bojovnost a nasazení zatím fotbalistům Jihlavy na výhru nestačí

12:13

Ani třetí zápas v nové druholigové sezoně nevyužili jihlavští fotbalisté k tomu, aby brali tři body. S Líšní doma pouze remizovali 1:1. Přitom začátek utkání vypadal slibně. „Chtěli jsme do zápasu vstoupit dobře a to se nám rozhodně podařilo, rychle jsme šli do vedení,“ pochvaloval si hlavní kouč FC Vysočina Aleš Křeček. „Myslím, že v první půli byla celkově aktivita na naší straně,“ doplnil.