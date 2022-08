Taktika nám vyšla na jedničku, radoval se v Chrudimi jihlavský asistent Veselý

„Jsme samozřejmě moc rádi, že se to takhle povedlo,“ radoval se asistent hlavního kouče FC Vysočina Michal Veselý. „V obou případech nám vyšla taktika na jedničku. A když se povede jít do dvoubrankového vedení, tak je to pro hosty vždycky dobré. Ve Vlašimi se nám povedlo udržet nulu, v Chrudimi jsme si to trochu zkomplikovali,“ připomněl snížení Východočechů v 77. minutě.

Vyrovnat už ale Jihlava soupeři nedovolila. „Nechybělo však moc a nakopli jsme Chrudim už na začátku druhé půlky. Nějak nám tam propadl balon a bylo z toho velké nebezpečí. Naštěstí jsme ho přežili,“ oddechl si Veselý.

Také v příštím kole bude Vysočina plnit roli hosta, v sobotu se vypraví do Karviné. Ještě předtím ovšem stihne vystoupení v rámci letošního domácího poháru.

„Hrát budeme ve středu ve Žďáru nad Sázavou a pochopitelně přes něj chceme přejít,“ ujišťoval Kameníkův asistent.