Když si brankář míč předkopne, tak mu ho seberu, věděl jihlavský Šulc

Znovu přišla poslední minuta nastaveného času a další tvrdá rána ze strany Vysočiny. Tentokrát „okradl“ svěřence trenéra Oldřicha Machaly osmnáctiletý jihlavský středopolař Pavel Šulc, který využil nebývalého kiksu gólmana a srovnal skóre na konečných 1:1.

„Zpočátku jsem si myslel, že bude míč rozehrávat rovnou z ruky, ale on se tak nějak připravoval a já si řekl, že když si ho předkopne, že mu ho seberu. A ono se to povedlo,“ usmíval se po zápase Šulc.

Brankář Patrik Le Giang evidentně zapomněl, že kousek za ním leží na trávníku jihlavský fotbalista, míč si hodil před sebe a pak už nestačil zareagovat na Šulcův atak.

„Ještě mě zkoušel faulovat, ale já věděl, že když to kolem něj hodím, budu mít před sebou už jen prázdnou bránu,“ svěřil se jihlavský benjamínek.

Prostějovští fanoušci, hráči na hřišti i trenéři zůstali po vyrovnávacím gólu jako opaření. „Patrik udělal hloupost a moc dobře to ví,“ vykládal Machala. „Nevím, jestli tam z jeho strany byla nějaká malá koncentrovanost. Nedá se nic dělat, jedeme dál. Ale měli jsme vyhrát,“ dodal zklamaně.

Vyhrát si přála i Jihlava, která však nakonec byla ráda i za bod. „Jo, bereme ho,“ souhlasně pokyvoval hlavou autor jediné jihlavské trefy.

Na opačné straně se skóre měnilo už v první půli, kdy hlavní sudí odpískal jihlavskému Jakubu Petrovi hru rukou v pokutovém území. Následnou penaltu pak proměnil Jan Vošahlík.

„Musím přiznat, že jsem se spíš připravoval na to, že bude kopat Kroupa,“ svěřil se brankář FC Vysočina Vlastimil Veselý. „Bylo pro mě překvapení, že na ni nakonec šel Vošahlík. Věřil jsem, že by to mohl dát po prvé straně, ale nevyšlo to,“ dodal.

A také on byl nakonec s bodem spokojený. „Ze začátku jsme nehráli to, co jsme chtěli,“ měl jasno. „Přitom jsme sem jeli vyhrát. Ale po tom, jak to na hřišti vypadalo, je pro nás bod zlatej,“ doplnil.

Zbývají tři zápasy

Vysočina má nyní před sebou ještě tři zápasy jarní části. V neděli doma ve šlágru kola hostí od 17 hodin už jistě postupující České Budějovice, následně pak pocestuje do Ústí nad Labem a jaro zakončí domácím soubojem s Brnem.

„Z našeho hlediska se v Prostějově opět potvrdila rozdílnost výkonů doma a venku. A také občasná ztráta koncentrace. Na těchto aspektech musíme ve zbytku jara zapracovat,“ nechal se slyšet hlavní kouč FC Vysočina Radim Kučera, jehož tým už má prakticky jistou účast v baráži o postup do nejvyšší domácí soutěže.