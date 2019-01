Do první trojky by se měli dostat, věří Dvořák jihlavským fotbalistům

Jenže se tak nestane. Devětadvacetiletý útočník totiž zimní přípravu zahajuje obdobně jako tu letní – jako zraněný hráč.

„Po utkání s Trenčínem jsem měl lehce bolavý sval, tak jsem měl týden klid a s tréninkem tento týden teprve znovu začínám,“ popisuje Dvořák. „Takže si myslím, že do zápasu nezasáhnu.“

Fakt, že proti bývalému zaměstnavateli nenastoupí, ho však nechává klidným. „Mě spíš mrzí, že jsem byl zraněný a že jsem z toho vypadl,“ připouští.

„Nevím, asi to nebude náhoda. V létě jsem měl svalové problémy, teď taky. Vždy jsem se zranil po týdnu přípravy,“ krčí rameny. „Asi mi nedělá volno dobře,“ usmívá se.

Na druhou stranu: sám Dvořák připouští, že současná soupiska druholigové Jihlavy je pro něj spíše neznámou. „Zrovna teď jsem koukal na sestavu z posledního zápasu a říkal si, že v Jihlavě nejsem půl roku a znám tam už asi jen tři nebo čtyři lidi,“ podivuje se. „Sice je to Jihlava, kde jsem hrál tři roky. Ale kádr se hrozně obměnil.“

Pavel Dvořák (vlevo) ještě v dresu Jihlavy.

I přes obrovský vichr, který se po sestupu Vysočiny prohnal kabinou, dokázala Jihlava na podzim bojovat o přední příčky Fortuna Národní ligy. „Je za tím vidět výborná práce trenéra Svědíka, který s úplně odlišným kádrem, se spoustou změn, tým dokázal na sezonu připravit,“ oceňuje Dvořák kouče, jenž ale po úspěšném podzimu zamířil z Jihlavy do prvoligového Slovácka.

„Udělat takový výsledek, to je obdivuhodné. Protože druhá liga určitě není jednoduchá a je hrozně těžké jí nějak suverénně projet. Třeba v Brně by o tom mohli vyprávět,“ zmiňuje Dvořák Zbrojovku, která po loňském sestupu z nejvyšší soutěže nenaplnila postupové ambice a po podzimu jí patří až sedmá příčka.

To aktuálně druhá Jihlava má k návratu do ligy nakročeno. I když... „Sice to mají dobře rozehrané, ale ještě je čeká spousta zápasů. Teď taky nějací kluci odešli, přišel nový trenér a bude záležet, jak si to všechno sedne,“ přemýšlí Dvořák.

„Ale věřím, že do první trojky by se měli dostat. A pak, pokud by z toho byla baráž, to bude vabank. Prvoligové týmy by na tom měly být lépe, ale uvidíme,“ nechce předbíhat událostem. „Sám jsem zvědavý, jak to dopadne.“

Dvořák doufá, že úspěšné jaro prožije i Olomouc, která potřebuje napravit pověst. Účastník předkola Evropské ligy je totiž po podzimu až na čtrnáctém místě. „Semlel nás začátek, kdy jsme po osmi kolech měli tři body. A od té doby to de facto doháníme,“ lituje Dvořák, jenž zasáhl do 12 utkání a vstřelil 2 branky. „Ve druhé části podzimu jsem si nějaké místo v sestavě našel a věřím, že jsem byl platnej,“ říká. „Samozřejmě, produktivita měla být asi vyšší, gólů mohlo být víc,“ připouští.