Supi z první ligy se slétají do Jihlavy. Uloví Tijaniho, Jawa a Smejkala?

O koho je největší zájem? Mohamed Tijani (22 let, obránce z Pobřeží slonoviny): mluví se o zájmu Baníku Ostrava.

Tomáš Smejkal (21 let, záložník): podle informací MF DNES usilují o reprezentanta do 21 let Slavia Praha a Mladá Boleslav. Lamin Jawo (24 let, útočník původem z Gambie): ve svém týmu by ho údajně rádi přivítaly Zlín a Olomouc.