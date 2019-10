Jihlavu čeká těžká zkouška, narazí na pardubického lídra

Utkání podzimu. Tak se mluví v Jihlavě o dnešním souboji s lídrem druhé nejvyšší domácí fotbalové soutěže. Vysočina je zatím čtvrtá, přičemž od Východočechů ji dělí pět bodů.

„Já se na ten zápas těším, protože přijede první tým tabulky a my budeme chtít doma udržet naši neporazitelnost,“ hlásil kapitán jihlavského A-týmu Lukáš Vaculík. „Je to důležité utkání, aby nám vršek moc neodskočil, ale pořád zbývá do konce ještě hodně zápasů,“ dodal.

Jinými slovy, on sám dnešní duel za nejdůležitější nepovažuje. „Nevnímám to jako utkání podzimu. Budeme chtít doma vyhrát, to je jasné, půjdeme na hřiště s tím, že chceme tři body. Ale to chceme v každém zápase,“ ujišťoval.

Novotný: Nechceme ztratit první místo Pardubický fotbalový klub se nedávno rozhodl pro jednu věc, svým fanouškům zařídí na příští venkovní utkání dopravu zdarma. Od 18 hodin hrají Východočeši v Jihlavě a na Vysočinu tak dorazí dva autobusy: jeden hráčský a druhý plný hostujících příznivců. Jihlava navíc duel propaguje jako zápas podzimu. „Každopádně to bude důležité utkání z toho pohledu, že nechceme ztratit postavení na čele. Soupeř však usiluje o návrat do první ligy a určitě udělá maximu pro to, aby se nám bodově přiblížil,“ uvažuje pardubický trenér Jaroslav Novotný v rozhovoru na webových stránkách klubu. Jihlavě v tabulce patří čtvrté místo (24 bodů, pětibodová ztráta na Pardubice) a doma letos ještě neprohrála. „Pokud Jihlava vstřelí úvodní branku, soupeř se proti ní špatně prosazuje, protože její hráči si dokážou výsledek pohlídat. Takže důležité bude neinkasovat, a naopak se snažit dostat Jihlavu pod tlak tím, že skórovat budeme my,“ plánuje Novotný. „S Jihlavou hrajeme často a většinou je to o jedné brance, i nyní čekáme vyrovnané utkání. Na místním trávníku umíme zahrát, i když posledně jsme zde prohráli (0:1). Musíme se soustředit na defenzivu a usilovat o to, aby tím, kdo vstřelí vítěznou branku, jsme byli tentokrát my,“ dodává.

Zatím se však Vysočině daří skvěle pouze v domácím prostředí, venku to žádná velká sláva není. Naposledy svěřenci trenéra Radima Kučery remizovali v Praze se Slavojem Vyšehrad 1:1. Je ovšem pravda, že se po zápase hodně zlobili na způsob řízení ze strany sudích. A komise rozhodčích jim následně dala za pravdu.

„Ve 47. minutě se rozhodčí Petr Hocek dopustil chyby, když nesprávně nařídil pokutový kop ve prospěch domácího družstva,“ stálo v komuniké.

Morálně tedy nakonec Jihlava vyhrála, jenže na výsledku se nic neměnilo. Soupeř FC Vysočina v letošní sezoně ztratil pouhých sedm bodů, přičemž porážku má na kontě jedinou.

„Pardubice mají výsledky postavené na výborné týmové hře, pracovitosti a poctivosti v každém zápase. Ve velkém počtu hráčů se zapojují do defenzivy, umí čekat na svoji příležitost, jsou trpěliví. A když pak nějaká šance přijde, dokážou ji proměnit,“ vysekl soupeři poklonu Kučera.

A pouze v superlativech mluví o současném pardubickém týmu také zkušený jihlavský fotbalista Lukáš Zoubele. Před sezonou by však Východočechy na vedoucí pozici netipoval.

„Hráli jsme s nimi přípravu a nic nenasvědčovalo tomu, že by měli vést tabulku. Každopádně hrají fantasticky, jsou na vlně, šlape jim to. Hrají poctivý fotbal,“ nechal se slyšet. „Tam, kde nyní jsou, patří zaslouženě. I když mě osobně teda překvapili.“

Vysočina bude v sestavě určitě postrádat v minulém kole vyloučeného Jana Javůrka. „Na jeho pozici se nabízí Novotný nebo Pavlík. Více nás však trápí zdravotní stav stoperů Tlustého a Tijaniho, jejichž start je ohrožen. Vidím to tak padesát na padesát,“ povzdechl si trenér Radim Kučera.