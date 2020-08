O postup plánuje fotbalová Jihlava znovu bojovat až za rok

„Stejně jako my jsme jednička na zpracovávání elektroodpadu v Evropě, FC Vysočina je v posledních dvaceti letech fotbalovou jedničkou v kraji. Proto nám tohle spojení dává smysl,“ pravil jednatel Enviropolu Jan Vrba.

„Jsme firma, která v regionu podniká a chceme regionu něco vrátit zpět. Hledali jsme projekt, který by měl zásah přes celou společnost. A právě proto jsme se spojili s fotbalovým klubem. Pro nás je důležité podporovat nejen áčkový tým mužů, nejlepší fotbal, co tady hrají. Ale samozřejmě i všechny mládežnické týmy,“ dodal Vrba.

Konkrétní suma, kterou Enviropol FC Vysočina a FKM Vysočina poskytne, nebyla zveřejněna. Jedná se však o podporu v řádech jednotek milionů korun.

„Kromě PSJ, které dávalo veliké peníze, někdy desítky milionů, tu nebyl partner nebo sponzor, který by přispěl takovým způsobem, jako nyní Enviropol,“ uvedl sportovní ředitel FC Vysočina Lukáš Vaculík. „Nemůžu říct, že bychom měli rozpočet pokrytý na celou sezonu. Ale opravdu nám to výrazným způsobem pomůže.“

Vedení FC Vysočina si tak může spokojeně odškrtnout další splněný úkol. Už předtím se druholigovému jihlavskému klubu podařilo zásadním způsobem přestavět hráčský kádr, který na jaře nedokázal do úspěšného konce dovést boj o návrat do nejvyšší soutěže.

„Kádr je nyní víceméně uzavřený. Máme tady 21 vyrovnaných hráčů, trenér má z čeho vybírat,“ je přesvědčen Vaculík.

„Nikdy neříkám, že se ještě nějaký příchod nemůže zrealizovat. Když se něco zajímavého naskytne a objeví, budeme připraveni. Ale nejsme pod tlakem za každou cenu někoho přivádět,“ nastínil strategii do konce přestupového období.

Vaculík je přesvědčen, že se podařilo najít vhodné typy. „Před pěti dny jsme měli neoficiální sezení a z kluků je vidět obrovské odhodlání. Chtějí se zlepšovat, vyhrávat, hrát za Jihlavu. Jsou rádi, že tady jsou. Což jsou všechno aspekty, na kterých se dá stavět. Teď bude důležité to přenést na hřiště a přeměnit v co nejlepší výsledky.“

Prubířským kamenem bude už nedělní premiéra, ve které Jihlava přivítá jednoho z aspirantů na postup, zkušený tým Hradce Králové.

„Věřím, že se na ten zápas těším nejen já, ale i všichni hráči a celý realizační tým. Bude to taková první zkouška, prověrka,“ uvědomuje si Vaculík. „Máme hodně mladý tým, musíme si to někde osahat, nabrat zkušenosti. A kde jinde než v takových zápasech, jaký nás čeká s Hradcem?“

Vaculík však nijak nepřeceňuje důležitost dobrého startu. „I kdyby kvalitní výsledky nepřišly hned, z prvních dvou tří zápasů, věřím, že kluci během šesti sedmi kol mohou nabrat zkušenosti tak, že pak budou moct porazit kohokoli.“

Zatímco v předchozích dvou letech se v Jihlavě často mluvilo o snaze vrátit se hned do nejvyšší soutěže, nyní jsou cíle FC Vysočina o něco skromnější.

„Samozřejmě chceme, aby áčko vyhrávalo. Kdo by nechtěl,“ usmívá se Vrba. „Ale není to pro nás úplně klíčová záležitost, že bychom tým mužů hned tlačili do první ligy. Pro nás je klíčové, aby se tu hrál dobrý fotbal.“

S tím souhlasí i Vaculík. „Vždy hrajete o nějaký úspěch. Jako hráč jsem to tak vždy měl, že jsem chtěl postoupit. Ale v hlavě mám plán, že bych chtěl z tohoto kádru vybrat to nejsilnější jádro. A s ním bychom příští sezonu rádi opravdu bojovali o přední příčky,“ uvažuje sportovní ředitel klubu.

Ten navíc ví, že v tuto chvíli je klíčová především stabilizace a kvalitní ekonomické zázemí bývalého prvoligového týmu. „Sportovní výsledky musí jít ruku v ruce s ekonomikou. Musíte vědět, že když postoupíte, zase máte možnost navýšit rozpočet o deset patnáct milionů,“ počítá Vaculík.

„Profesionální sport se bez peněz dělat nedá. Pro nás je hrozně důležité, aby hráči měli možnost se zase soustředit jen na fotbal. A my věděli, že máme nějakým způsobem zajištěné finance,“ dodal člen klubového představenstva.