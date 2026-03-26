Jihlava má nového trenéra. Nikl se upsal Vysočině, asistentem bude Sodoma

Jan Salichov
  15:53
Blesková operace dokončena. Ještě v pondělí Lukáš Vaculík, ředitel FC Vysočina, sepisoval seznam vhodných kandidátů, ve čtvrtek už tým vedl Marek Nikl. Bývalý kouč Příbrami, Českých Budějovic či Žižkova opustil prvoligovou Duklu, aby v Jihlavě nahradil rezignujícího Jiřího Lercha. Úkol? Zapomenout na záchranářské počty a v deseti kolech urvat maximum bodů.

Jeden z českobudějovických trenérů Marek Nikl sleduje utkání v Brně. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

„Vlastně to byla už třetí nabídka, kterou bych odmítl. Tak jsem si řekl, že do třetice všeho dobrého,“ říká Marek Nikl. Odchod z Dejvic, kde působil jako asistent, se seběhl nečekaně. „Nic jsem nehledal, byl jsem tam spokojený. Ale tahle možnost přišla ráz naráz a nebyl čas na velké rozmýšlení.“

Opavu přebírá asistent Navrátil, novým asistentem v Dukle je Šmarda

Ředitel klubu Lukáš Vaculík musel reagovat na konec Jiřího Lercha, který se nečekaně rozhodl odejít dělat asistenta Romanu Nádvorníkovi do Artisu Brno. „Z lidského hlediska je to pro mě nepochopitelné,“ neskrývá zklamání Vaculík. Uvolněné místo musel zaplnit okamžitě. „V úterý jsem byl na cestách od pěti ráno do půl jedenácté večer. Absolvoval jsem čtyři schůzky.“

Klidná síla a impulzivní útočník

Nikl si k sobě vybral parťáka, se kterým už spolupracoval na Žižkově – Jiřího Sodomu. Od spojení si slibuje funkční mix povah. Zatímco on sám zůstává klidný, Sodoma má do kabiny vnést temperament. „Může být velkým přínosem v komunikaci. Dokáže být i trošku větší ‚blázen‘ než já,“ vysvětluje Nikl. Od svého asistenta, bývalého forvarda, si slibuje i probuzení jihlavské koncovky. „Byl to hráč, který uměl dát gól. Doufám, že kluky nakazí.“

Fatální selhání po lidské stránce. Vyškov těžce nese, že kapitán měl vzít úplatek

U týmu naopak nepokračuje asistent Lukáš Jarolím. Ten se rozhodl skončit na vlastní žádost. „Řekl, že přišel s Jirkou Lerchem a s Jirkou i odchází. Nebyl jsem ve fázi, kdy bych ho přemlouval a prosil, aby zůstal,“ krčí rameny Vaculík. Realizační tým se však brzy rozroste o „třetího do party“ – klub i trenér jednají o dalším asistentovi z vlastních řad, aby byla práce s kádrem intenzivnější.

Tabulka se maže, Jihlava chce útočit

I když situace v tabulce není růžová, v Jihlavě teď nikdo nekalkuluje. Strategie je jasná: brát zbývajících deset kol jako zcela novou „minisezónu“, ve které je ve hře 30 bodů. „Vůbec nevnímám tabulku. Soustředím se jen na další zápas a ten chci vyhrát,“ hlásí Nikl.

Vsadit chce na ofenzivní pojetí hry, které je Vysočině vlastní. „Jihlava má výběr hráčů na určitý styl hry. Chtěli bychom být ofenzivní, zajímaví a aby ten fotbal lidi bavil,“ plánuje nový kouč.

Klub s pověstí sázkové kanceláře. S Býmou a Černajem šlo Zlínsko „štěstíčku" naproti

Ostrý test čeká nové duo hned v pátek v přípravném duelu ve Spytihněvi proti prvoligovému Zlínu (ten se narychlo domluvil poté, co Zlínu vypadl plánovaný zápas s Trenčínem). „Je to výhoda. Uvidím kluky v akci, můžeme si to ošahat přímo v herních situacích,“ uzavírá Nikl.

„Chtěl jsem mít trenéra u mužstva do konce týdne. Zítra hrajeme a on jim může částečně předat svoji představu o hře přímo v zápase. Je to ligový soupeř, dobrá konfrontace,“ uzavírá Vaculík.

Vstoupit do diskuse
Výsledky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.