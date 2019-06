Spousta lidí by se přidala, Ale jen anonymně, myslí si jihlavský kapitán

Po odvetném barážovém utkání s Karvinou byl Lukáš Vaculík jedním z nejvíc rozzlobených jihlavských fotbalistů. Však si také při hodnocení nebral servítky a zcela otevřeně mluvil o tom, že rozhodčí škodili FC Vysočina v bitvě o první ligu zcela záměrně. Podle předem rozdaných not.

„Nešlo o to, že bych to takhle jenom cítil, já vím, že to tak skutečně bylo,“ trvá si na svém šestatřicetiletý odchovanec jihlavského fotbalu i tři týdny po utkání s Karvinou.

Ostře proti průběhu baráže vystoupil také celý klub FC Vysočina, což ale mělo za následek pouze to, že byli potrestáni rozhodčí, kterých se to týkalo. Jinak se jede pořád ve starých kolejích. Co tomu říkáte?

Pořád v člověku hlodá to, že jsme byli v podstatě popraveni. A pánové na svazu si můžou říkat, co chtějí, ale vědí to taky. Bohužel je to ukázka naší společnosti. Můžete proti zlu bojovat, říct, že s ním nesouhlasíte, jenže to je asi tak všechno. Někdo se vás zastane, ale většina vám řekne, že jen bojujete s větrnými mlýny.

Vaše hodnocení bezprostředně po posledním utkání uplynulé sezony bylo opravdu hodně drsné. Jaké jste na něj zaznamenal reakce?

Veskrze pozitivní. A to jak z fotbalového, tak i mimofotbalového prostředí. Lidi nejsou slepí a hluší, moc dobře vědí, o co jde.

Nebál jste se postihu ze strany svazu?

Byl jsem smířený s tím, že mi dají třeba i půlroční distanc. Pro mě by to stejně nic neznamenalo. Ale nebylo nic, nepřišla žádná reakce. Nikdo mě nikam nehnal. Myslím, že i to o mnohém svědčí.

Jako že měli na svazu tak špatné svědomí, že raději netrestali?

Ať si to pojmenují, jak chtějí. I když možná, že když to teď napíšete, že mě ještě někam předvolají.

Vysočina vyzvala i ostatní kluby, aby se bránily podobným praktikám, ovšem reakce z jejich strany byla nulová...

O tom mluvím, to je u nás ten zásadní problém. Přidala by se spousta lidí, jenže jenom anonymně. Nikdo nechce vystoupit proti panu Berbrovi (místopředsedovi Fotbalové asociace České republiky – pozn. red.), protože vědí, že se jim to může ošklivě vrátit. Nechtějí si to zavařit. Neoficiálně nám dala za pravdu spousta lidí, ale kdybych je měl vzít a někam s nimi jít, tak se všichni schovají.

A vy se nějaké odvetné akce neobáváte?

Já o tom takhle nepřemýšlím. Prostě jsme si řekli, že půjdeme jinou cestou. Nechceme, aby všechno tohle úplně vyšumělo, aby u nás fotbal fungoval tak, jak funguje. Budeme na špatné věci pořád upozorňovat. Pro mě to, že budu mlčet, aby nám náhodou někdo něco neudělal, je projev srabáctví. Takový já nejsem.

Takže se nebojíte...

Víte, my máme na rozdíl od třetiligových, divizních a okresních klubů, které se s podobnými praktikami setkávají možná ještě mnohem častěji, jednu velkou výhodu. Jsme profesionální klub, medializovaný. Budeme v televizi, v novinách. A pokud nás bude někdo systematicky poškozovat, bude to vidět.

Když se volilo vedení fotbalového svazu, byla Jihlava proti Berbrovi, nebo mu dala hlas?

Co vím, tak jsme volili pana Malíka. Netuším, jak to v konečné fázi s panem Berbrem bylo, ale je to ve finále jedno. On totiž moc dobře ví, že má jisté hlasy z jiné strany a že bude vždycky zvolený. Přes to nejede vlak.

Pojďme se teď vrátit k vaší kariéře. Na konci minulé sezony jste mluvil o tom, že ještě nevíte, zda budete pokračovat dál. Ve středu jste se ale objevil v přípravném utkání FC Vysočina na hřišti Jablonce. Už tedy máte jasno?

Pořád je to tak padesát na padesát. S trenérem Kučerou jsme se domluvili, že budu s týmem trénovat do konce června, abych zbytečně neseděl doma a neotravoval manželku. (směje se) A pak si řekneme, co bude dál. Jestli se mu budu hodit do kádru, nebo ne.

Jinými slovy, už to není jenom o vašem rozhodnutí?

Přesně tak, osobně počítám s oběma variantami. Možná budu dál pokračovat, ale možná taky dojdeme k závěru, že jsou tady lepší hráči a už by nemělo cenu, abych hrál dál.

Vy každopádně figurujete i ve vedení jihlavského klubu, takže asi máte představu, s jakými ambicemi půjde FC Vysočina do nové druholigové sezony. Nebo ne?

Určitě budeme zase chtít hrát v popředí tabulky, předvádět dobrý fotbal, bavit svými výkony diváky a přilákat je do ochozů vítězstvími. Stejně jako potencionální sponzory.

Věříte, že na to budete mít kádr? Před pár dny jste například přišli o Jiřího Klímu, který zamířil do prvoligové Mladé Boleslavi...

Ale to by, myslím, mohl být poslední odchod ze základní jedenáctky. Pak si troufám tvrdit, že bychom měli mít kádr schopný bojovat o nejvyšší příčky.