Na jaře se to ještě pobije, predikuje jihlavský brankář Vejmola

„Jsem rád, že jsem do toho zase mohl zasáhnout a být na hřišti. Protože když jste rok mimo, je to hrozně složité,“ říká sedmadvacetiletý gólman.

Na podzim jste ve druhé lize nechyběl v dresu Jihlavy ani minutu, hned pětkrát jste navíc udržel nulu. Jste s tím spokojen, nebo by mohlo být ještě lépe?

Vždy to může být lepší, to je jasné. Patnáctkrát z patnácti zápasů ale asi nulu neudržíte. (usmívá se) Byly zápasy, kdy jsme dostali jeden gól v samotném závěru, ať to bylo s Varnsdorfem, nebo v Ústí nad Labem. Takže mít o dvě tři nuly navíc by bylo fajn. Ale celkově máme druhou nebo třetí nejlepší obranu v lize. Na tom se dá stavět.

Na druhou stranu vás na podzim hodně trápil útok, v patnácti zápasech jste dali jen třináct branek. Jak se cítí gólman, když jde do zápasu s tím, že pro jistotu nějakého bodového úspěchu je potřeba nedostat gól?

Co se bavím s kluky z obrany, říkáme si, že naše práce je splnit si svoje, co máme vzadu. S tím, že když to zvládneme, kluci vepředu něco vymyslí. Takže se o to až tolik nezajímáme. Jdeme do zápasu s tím, že to chceme zvládnout vzadu na sto procent. A o zbytek se musí postarat další.

Výsledkově jste však podzim úplně nezvládli, přezimujete na desátém místě tabulky. Není to zklamání?

Podzim hodnotím ze dvou stran. Některé zápasy jsme určitě mohli zvládnout výsledkově lépe. Na druhou stranu, do obranné fáze jsme hlavně ke konci nehráli vůbec špatně. Když trochu zapracujeme na útoku, věřím, že na jaře to bude ještě zajímavé a můžeme uhrát nějaký slušný výsledek.

Trochu jste mi uhnul z otázky.

Abych zhodnotil ten půlrok, tak bych řekl, že to bylo takové průměrné. Máme na víc, neukázali jsme úplně to, co bychom si představovali. Ale věřím, že jaro zvládneme trochu lépe.

Šéf klubu Lukáš Vaculík věří, že se na jaře ještě můžete poprat o umístění na barážových pozicích. Není však ztráta osmi bodů až příliš velká?

Já myslím, že ne. Věřím, že se to dá stáhnout. Nechci tady před jarem říkat něco o tom, že budeme útočit na horní příčky tabulky. Může se stát, že se nám nepovedou první tři čtyři zápasy a budeme namočení na spodku. Ale liga je hodně vyrovnaná, každý může porazit každého. Sice je odskočené Brno, ale zbytek je na podobné úrovni. A tak myslím, že se to ještě pobije.

Co bude důležité?

Zlomová budou určitě hned ta první utkání. Záležet bude na aktuální formě, protože sezona bude kvůli nároďáku hodně zkrácená. Věřím, že když zůstaneme zdraví a budeme mít dobrou formu, může se to povést.

Zmiňoval jste, že se vám podařilo sehrát v obraně. Před vámi působila na podzim dvojice mladých talentovaných stoperů Karel Pojezný - Tomáš Vlček. Jak moc jste se obával, aby někdo z nich v zimě neodešel?

Oba kluci mají dobře našlápnuto, aby se posunuli dál. Byla jen otázka času, kdy se to stane, a klub s tím tak i počítal. Jihlava je teď v situaci, kdy vychová hráče a musí ho posunout dál. A je jedno, jestli je to teď, za půl roku, nebo za rok.

Nakonec Karel Pojezný přestoupil do Baníku Ostrava a na jaře bude hrát v Pardubicích. Zatím to ale vypadá, že to bude jediná citelná ztráta v zimním přestupním období. S tím se asi dá vyrovnat.

Je to jen dobře. Mančaft si na sebe zvyká, sedá si to. A když budeme pokračovat v tom, co je nastavené, tak to může být zajímavé. Určitě je to lepší, než kdyby se obměnila půlka kádru.

Vy jste v ideálním gólmanském věku. Neřešil jste také nějakou možnost z Jihlavy odejít?

Určitě pracuji na tom, abych se posunul výš. Není mým cílem tady dohrát kariéru. (usmívá se) Kdybychom se do ligy dostali s Jihlavou, bylo by to fajn. Když ne, budeme to řešit po sezoně. Teď máme nějaký cíl na jaro, co bude za půl roku, se teprve uvidí.

Takže plán je následující: pokusit se s Jihlavou zabojovat o postup, a když to nevyjde, zvážíte, jestli není čas odejít?

Beru to tak, že aktuálně nechci nic řešit. Samozřejmě, kdyby se ještě teď v zimě něco objevilo, tak bychom si na to asi sedli a probrali možnosti. Ale ani nechci říkat, že chci bojovat o postup. Víte, jak to je, když něco prohlásíte, když se něco řekne. Spíš mi jde o to, abychom si na konci sezony mohli říct, že jsme pro to udělali maximum.

Jihlava je vnímána jako mladý perspektivní tým. Má ale reálně šanci na to, rvát se s celky, které jsou ve druhé lize na čele?

Dobrá a těžká otázka. Kluci nabírají zkušenosti, každý zápas je pro ně pozitivní. Když se podíváte na osu, kterou má k dispozici Brno, tak o hráče jako Řezníček či Zavadil se můžete opřít. Ale tím neříkám, že bychom byli horší. Někdy nám jen trochu chybí zkušenost, zápasová praxe. Ti, co mají odehráno víc, to zvládají lépe. Na to se taky musíme zaměřit.