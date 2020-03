V Jihlavě trénují podle plánu. Třeba se soutěž anuluje, myslí si kouč

Úterní rozhodnutí, že akce do sta lidí se konat mohou, vzalo o dva dny později za své. Bezpečnostní rada státu snížila limit na třicet lidí, což znamenalo, že všechny sportovní soutěže v zemi naráz skončily.



Hokejové de facto úplně, fotbalové jsou zatím jen odloženy. S tím, že se uvidí, jak rychle se podaří koronavirus v zemi zkrotit.

„Situace se v posledních dnech měnila skoro z minuty na minutu. My jsme ve čtvrtek normálně dotrénovali a rozešli se s tím, že druhý den se sejdeme na tréninku znovu a pak už vyrazíme na Duklu,“ prozradil hlavní trenér FC Vysočina Radim Kučera.

První část sice v pátek jihlavští fotbalisté splnili a normálně odtrénovali, jenže pak jim dal kouč na víkend volno.

„Od pondělí už ale zase najedeme na běžnou přípravu. Jen s tím rozdílem, že se nebudou hrát zápasy,“ povzdechl si kouč. „Samozřejmě se budeme snažit vyplnit trénink různými modelovými hrami,“ dodal.

Možná bude potřeba tým na přípravu rozdělit

V tuhle chvíli však není jisté, zda současná bezpečnostní opatření v zemi už v takovéto podobě vydrží. Stát se může i to, že vláda nakonec zakáže i akce nad deset lidí.

„Pak bychom to jedině museli řešit tak, že se tým rozdělí na dvě poloviny. Půlka by trénovala se mnou a druhá s kolegou,“ zamýšlel se Kučera. „Možná ale budeme muset hráčům rozdat i nějaké individuální plány. I když to beru až jako krajní řešení,“ doplnil kouč.

„Musíme počítat úplně se vším. Třeba i s tím, že se soutěž zavře, nebo anuluje.“ Radim Kučera, jihlavský trenér

Jediné, co za současného stavu může brát jako plus, je to, že se alespoň bude moci doléčit zraněný Lukáš Zoubele, který nedohrál minulé utkání s Třincem. „Tenhle týden měl nějaký rehabilitační režim, ale v pondělí už se znovu připojí k týmu,“ prozradil Kučera.

Podobnou situaci zažívá stejně jako ostatní poprvé. „Musíme počítat úplně se vším. Třeba i s tím, že se soutěž uzavře tak, jak je, nebo anuluje,“ krčil rameny trenér druholigového jihlavského A-mužstva, kterému v tabulce patří druhé místo. „Teď ale nemá cenu nad tím vším spekulovat. Musíme prostě čekat,“ dodal Kučera.