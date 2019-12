Neodejdou více než dva hráči, slibují si ve fotbalové Jihlavě

„Zájem o naše hráče je,“ potvrzuje Vaculík. „Ale vše je o konkrétní nabídce. Protože my si hráče ceníme na nějakou hodnotu a uvidíme, jestli s nějakým klubem najdeme rozumnou cestu a soulad přijatelný pro obě strany.“

Ředitel FC Vysočina Jan Staněk v nedávném rozhovoru pro klubový web uvedl, že by si přál kádr udržet prakticky beze změn.

„Oproti předchozím rokům bychom chtěli mužstvo udržet co možná nejvíce pohromadě, abychom těžili z podzimní sehranosti,“ uvedl Staněk.

Vaculík se k jeho názoru přidává. „Nepočítám s tím, že by odešli více než dva hráči,“ říká otevřeně. „Spíš to vidím tak, že by jeden hráč měl odejít, a pokud bychom prodali druhého, byl bych rád, kdyby tady zůstal ještě na jaro na hostování.“

Údajně nejvíce žhavým zbožím z jihlavského kádru je jedenadvacetiletý záložník Tomáš Smejkal. Toho už delší dobu sleduje pražská Slavia, zájem však projevila také Mladá Boleslav.

„Určitě je to jeden z těch, u kterých bychom chtěli, aby zůstal,“ řekl Vaculík. „Je to pro nás momentálně bodový hráč, který splňuje, co očekáváme. Krajoví hráči by měli ofenzivní čísla.“

Jihlavský Stanislav Klobása hlavičkuje na vítkovickou branku.

A to Smejkal v podzimní části sezony splňoval mírou vrchovatou. Při svých šestnácti zápasech nastřílel pět branek, ke kterým přidal šest gólových přihrávek.

„Tomáš udělal za poslední rok obrovský progres, zviditelnil se,“ pravil Vaculík. „Prokazuje talent, který jsme u něj viděli už někdy v osmnácti devatenácti letech, kdy bohužel nedostával tolik příležitostí.“

Za kouče Svědíka nehrál, Kučerovi důvěru oplatil

Mladému křídelnímu záložníkovi prospělo půlroční jarní hostování v tehdy třetiligové Líšni. „Předtím bohužel u nás nedostával tolik příležitostí, možná na to ještě nebyl tolik připravený. Ona je to vždycky určitá shoda náhod a okolností. Hraje v tom roli i štěstí, i když to někdo nerad slyší,“ pověděl Vaculík.

„Kdyby tady zůstal trenér Svědík, možná se Tomáš Smejkal u nás neprosadil. Protože každý trenér po hráčích vyžaduje něco jiného,“ přemýšlí. „Na druhou stranu, trenér Kučera ho v některých chvílích podržel. A Tomáš se mu za to odvděčil. Jestliže je hráč produktivní, má za podzim jedenáct kanadských bodů, tak mu odpustíte, že je občas nevrátí nebo nějaký balon ztratí,“ vysvětlil.

Právě o ofenzivní fotbalisty bývá na přestupovém trhu největší zájem. „Nejvíce cenění vždycky bývají útočníci a potažmo ti, kteří dávají góly nebo je připraví. A s takovou produktivitou z pozice krajního záložníka, ani ne hrota nebo podhrota, je Tomáš velice zajímavý hráč,“ uvědomuje si Vaculík.

Produktivní během podzimní části byl také čtyřiadvacetiletý útočník Lamin Jawo. Gambijského hráče, který v minulosti zkoušel štěstí v nižších italských soutěžích, zaujal Zlín a Olomouc.

Na začátku prosince však v Jihlavě o rok prodloužil smlouvu, která měla vypršet v létě 2020. „Byl to jeden z našich úkolů, které jsme si vytyčili,“ připustil Vaculík. „Už když loni v zimě přicházel, ukázal se jako zajímavý hráč. Ale brali jsme ho po týdenním testu a nevěděli jsme, jaký bude mít charakter. Proto jsme mu nabídli kratší kontrakt, abychom tohle všechno zjistili.“

V devíti podzimních utkáních Jawo nastřílel pět branek a po kanonýru Stanislavu Klobásovi (devět gólů ve 12 zápasech) byl jihlavským útočníkem číslo dva.

„Ukázal, že se chce prosadit,“ ocenil Vaculík. „Na druhou stranu si myslím, že ještě nepředvedl vše, co v něm je. Ještě se může na jaře ukázat a potom může být pro ligové kluby ještě zajímavější.“

Jihlavský obránce Mohamed Tijani (vpravo) v zápase s Vítkovicemi.

Výraznou ztrátu by Jihlava mohla utrpět i v defenzivě, dvaadvacetiletý stoper z Pobřeží slonoviny Mohamed Tijani měl zaujmout Ostravu.

„On se samozřejmě hodně zviditelnil. Je to jeden z hráčů, o které je zájem. Nějaká jednání kolem něj také probíhají,“ potvrdil Vaculík. „Kádr však chceme co nejvíce udržet pohromadě. Pokud k nějakému odchodu dojde, chceme, aby byl nejméně citelný pro jaro,“ dodal Lukáš Vaculík.