Dukla a Brno? Spokojení budeme se šesti body, říká jihlavský kouč

„Vnímáme, že soutěž je vyrovnaná, každý by chtěl vyskočit v tabulce o nějaký ten stupínek výš,“ říká trenér FC Vysočina Jan Kameník. „My bychom si to přáli také, cítíme, že je to na dosah. Na druhou stranu vnímáme sílu a kvalitu soupeřů. Přistupujeme k tomu s pokorou.“

Dá se říct, že klíčové bude dobře odstartovat?

Ano, pokud do soutěže dobře vstoupíme, mužstvo se od toho může odrazit a v jarní části se poté může stát cokoliv. Věříme, že jsme dostatečně konkurenceschopní, abychom se o barážové příčky dokázali poprat. Potřebujeme k tomu ovšem, aby se sešly všechny okolnosti: aby naši hráči zůstali zdraví, dobře k tomu přistupovali, měli i trošku sportovního štěstí. Budeme doufat, že se nám to podaří.

Rozlosování však nemáte jednoduché. Začínáte na Dukle Praha, která se určitě bude stejně jako vy chtít zařadit mezi černé koně soutěže.

Samozřejmě, může se objevit nějaký černý kůň, který chytne sérii dobrých výsledků a najednou se dostane do popředí. Dukla má určitě své ambice, podobně jako Opava, která se v závěru podzimu zvedla, uhrála bodovou šňůru a tlačí se na čelo. Takových týmů může být celá řada, ještě nás může někdo další překvapit.

Takže povinnost velí zkusit v sobotu na Julisce urvat tři body.

Samozřejmě. Na druhou stranu, postavení v konečné tabulce se nebude odvíjet od výsledku prvního kola. Soutěž je dlouhodobá a po Dukle nás čeká dalších čtrnáct zápasů. Takže první kolo sice něco napoví, ale nebude rozhodující.

Už ve druhém kole vás čeká největší favorit, brněnská Zbrojovka. Soupeř, který vás na podzim přehrál 4:0. Najít motivaci pro tento duel asi nebude složité.

Druhá liga je nesmírně vyrovnaná soutěž, každý soupeř je těžký, žádné vítězství se nerodí lehce. Jediné Brno si dokázalo udržet nějakou stabilní výkonnost. O to atraktivnější pro nás ten duel bude. A po výsledku, který jsme tam měli na podzim, máme o to větší motivaci zápas zvládnout. Spíš než nějaká obava ze soupeře v nás panuje těšení a očekávání, jak jsme tým připravili.

S čím byste po úvodních dvou kolech byl spokojený?

Se šesti body. (usmívá se) Fotbal se hraje na výsledky. Spokojení bychom byli, kdybychom předvedli výkon, jaký si od hráčů představujeme. Prostě tak, aby výsledky byly podpořené kvalitní hrou. Říct jakýkoliv jiný počet bodů by byl ode mě alibismus, to nechci dělat. Prostě: do každého zápasu jdeme s tím, že chceme vyhrát. Takže na rovinu říkám, že spokojení budeme, když získáme šest bodů.

Během zimní přípravy prošel kádr vašeho týmu několika změnami. Jak jste s nimi spokojeni?

My jsme měli přání, když jsme se o tom bavili s realizačním týmem i panem Vaculíkem, tým nechat co nejvíce u sebe. Na druhou stranu jsme se nebránili nějakým kosmetickým změnám, které by mohly tým oživit. O jednoho hráče základní sestavy jsme přišli, odešel Karel Pojezný. Přivedli jsme Dávida Krčíka. Později vinou nějakých okolností odešel Robo Štefánek, snažili jsme se ho na poslední chvíli nahradit Matyášem Písačkou. A dokázali jsme přivést Tijani Belaida, který prokázal, že kvalitu a výkonnost má. Kádr tedy prošel příjemnou obměnou a věřím, že budeme v jarní části sezony v rámci soutěže konkurenceschopní.

Příchod takového hráče, kterým je Tijani Belaid, je pro řadu lidí příjemným šokem. Jak jste tuto transakci vnímal vy?

Běžné to není. Byl to tip v rámci realizačního týmu, podařilo se ho nějakým způsobem nakontaktovat. I takové věci se ve fotbale dějí, proto je tak zajímavý a atraktivní. Prostě poskytuje překvapení, která někdy nastanou. Když se Tijani, který má kariéru bohatou, objeví v Jihlavě a náš projekt ho zaujme natolik, že tady chce v kariéře pokračovat, jsme za to rádi. Jsme rádi, že je součástí našeho týmu, a doufáme, že nám pomůže.

Je to pro ofenzivu, která se na podzim trápila, vítané posílení?

Výhod, které Tijani jako hráč má, je více. Nejen to, že je kvalitní v ofenzivě a dobře zahrává standardní situace. Dobře působí i v kabině, může být pro mladší hráče oporou. Navíc je jazykově vybavený, může nám pomoct v růstu našeho útočníka Talla. Takže pozitiv, proč jsme se pro jeho angažmá odhodlali, je víc. Pozitiva jednoznačně převládla, proto jsme ho přivedli.

V zimní přípravě jste si ve vlastních řadách přáli najít nějakého spolehlivého střelce - kanonýra. Povedlo se?

Řekl bych, že v rámci zimní přípravy se to rozptýlilo mezi více hráčů. Na gólech se podílelo více lidí, nemůžu říct jedno jméno, kdy by někdo vyskočil vysokými čísly. Doufám, že nás během jarní části někdo překvapí, potenciál a předpoklady na to kluci mají. Budeme rádi, když u někoho z nich vysoký počet gólů bude. Když ne a rozloží se to na celý tým, vůbec nám to vadit nebude. O to budeme silnější.

V útoku v přípravě nastupoval také zkušený záložník Lukáš Zoubele. Našel se na tomto postu?

Je to pro nás jedna z možných variant, neříkám, že definitivní. Lukáš se v útoku jeví velmi dobře, i pro něj je to post, který je mu v současné chvíli příjemný. Ale to, jestli na něm bude nastupovat, se teprve uvidí.

A naopak defenziva? Podařilo se zacelit díru po odchodu stopera Pojezného do Ostravy?

Myslím si, že jsme ho dokázali nahradit Dávidem Krčíkem, který se na této pozici etabloval velmi dobře. Je to i podobná typologie hráče, takže budeme doufat, že s Tomášem Vlčkem, případně dalšími hráči, vytvoří dobrou obrannou čtveřici. A že to bude fungovat stejně dobře jako na podzim.