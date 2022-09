Další krok je na nás, burcuje jihlavský kouč Kameník

„Poslední dvě utkání se nám nevydařila. Hráli jsme proti soupeřům, které jsme nedokázali zdolat,“ říká trenér FC Vysočina Jan Kameník. „Nevstřelili jsme ani branku, nezískali jsme ani bod. Tím více se těšíme na další utkání, kde máme další šanci si udělat radost a potěšit se bodovým ziskem.“

Logicky se nabízí otázka, zdali po dobrém startu do nové sezony nepřišlo určité uspokojení. Jako bumerang se hráčům vrátila pozitivní slova o tom, že se konečně dokážou střelecky prosazovat.

„Možná jsme to malinko zakřikli,“ připustil Kameník. „Na druhou stranu, byla to realita těch utkání, která jsme měli za sebou. Dvakrát po sobě jsme vstřelili tři branky, což se nám v minulé sezoně nepodařilo. Za třicet zápasů se nám to povedlo jen jednou,“ vzpomíná kouč na předchozí ročník.

„S jídlem roste chuť. Apetit, natěšení a euforie tam byly. Všichni jsme si představovali, že další průběh soutěže bude jiný, než jsme měli poslední dvě kola. Bohužel jsme narazili,“ připustil.

Jihlavě příliš nenahrál ani los. Opava i Líšeň jsou totiž dva týmy, které se prezentují kvalitní defenzivou. „Proti Opavě jsme třikrát za sebou ani nebodovali, ani nevstřelili gól. Typologicky nám tento soupeř nesvědčí,“ uvědomuje si Kameník.

„A pokud Líšeň z osmi zápasů šestkrát nedostane gól, není to náhoda. Kvalita soupeře je opravdu dobrá a my jsme to nedokázali prolomit,“ krčí rameny.

Vyhlíží návrat Zoubeleho

Dost možná i proto, že jihlavskému týmu kvůli zdravotním problémům chyběla jedna z klíčových opor, zkušený Lukáš Zoubele.

„Může být rozdílovým hráčem, co se týče ofenzivy a organizace hry. Je to osobnost, má zkušenosti,“ přiznává Kameník. „My však máme kádr o nějaké šířce a od hráčů, kteří by ho měli zastoupit, očekáváme kvalitní výkon. A v tomhle máme ještě rezervu.“

Jenže ani před dnešním duelem s Varnsdorfem (od 18.00) není jisté, zda se Zoubele bude moct do sestavy vrátit. „Řešilo se u něj nějaké drobné zranění. Těžko se to odhaduje, uvidíme podle předzápasového tréninku,“ uvedl Kameník. „Věříme, že budeme kompletní,“ dodal své přání.

Chtějí se odvděčit fanouškům

Proti Varnsdorfu se chce Vysočina opřít o podporu vlastních fanoušků. „Přejeme si hrozně moc, aby nám přišli pomoct,“ burcuje diváky Kameník. „Už minule byli znát, kotel se zaplnil, ostatní lidé se přidali a atmosféra na stadionu byla velmi dobrá.“

Právě vůči fanouškům cítí Kameník určitý dluh. „Mrzí nás, že jim jejich podporu nedokážeme pořádně splatit. To je to, co teď potřebujeme,“ říká jihlavský kouč. „Další krok je teď jednoznačně na naší straně. A musíme si to všichni uvědomit, jak hráči, tak realizační tým. Je potřeba vykročit správným směrem.“

Jak jeho slova číst? „Musíme dát fanouškům na vědomí, že o jejich podporu stojíme. Nejen tím, že jim po zápase poděkujeme, což si myslím, že je samozřejmé. Ale taky výkonem, který si od nás představují,“ říká jednoznačně Kameník. „Pevně věřím, že nám fanoušci mohou hodně pomoct. Doufám, že znovu přijdou a my se jim našim výkonem a výsledkem odvděčíme,“ slíbil za všechny.