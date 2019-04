Hradecké stíhání druhé Jihlavy: konečně góly a výhra?

Co si budeme povídat, další, už třetí ztráta za sebou, by mohla mít pro fotbalisty Hradce Králové vzhledem jejich snaze být na konci soutěže ve špičce, neblahé důsledky.

Los jim v pátečním utkání dal slušnou možnost ve špičce zůstat, ale na druhé straně také kvalitního soupeře. V Hradci Králové se totiž utkají třetí tým tabulky s druhým, lépe postavený soupeř z Jihlavy má k dobru už pět bodů.

Pokud by na východě Čech vyhrál, hradeckou ztrátu na něj raději nepočítat... „Nebude to jednoduché. Ale těžké zápasy jsou pro nás dobré,“ řekl Ondřej Prášil, asistent hlavního hradeckého trenéra Frťaly.

Hradec by se potřeboval zvednout nejen bodově, ale také střelecky, což spolu velmi úzce souvisí. Pod jeho obě poslední bodové ztráty se totiž podepsal hlavně fakt, že svým soupeřům nevstřelil ani gól. Nejprve prohrál 0:1 s Varnsdorfem, poté remizoval 0:0 s Vlašimí.

Úkol pro páteční podvečer proto zní jednoznačně: zapomenout na střeleckou nemohoucnost a v návaznosti na to soupeře z Jihlavy porazit. Tak jako se to hradeckému týmu podařilo na podzim, kdy na jejím hřišti zvítězil 1:0.

„Víme, že jsme měli dva zápasy, které nám bodově nevyšly. Závěry z jejich hodnocení jsme vyvodili takové, abychom s Jihlavou byli úspěšní a podali výkon, jaký chceme,“ poznamenal hradecký asistent před zápasem, v němž Hradec bude hájit třetí příčku, jež zaručuje baráž o postup do 1. ligy.

Dvě předchozí ztráty ale Hradci přiblížily rivaly, kteří by se do baráže také rádi prodrali. Jedním z nich je čtvrtý Varnsdorf, s nímž Hradec před dvěma týdny doma prohrál. To před duelem s Jihlavou umožňuje dobré porovnání soupeřů. Jihlava totiž Varnsdorf před týdnem na svém hřišti 3:1 porazila.

Asistent hlavního kouče jihlavského A-týmu Josef Mucha k tomu připomněl: „Znovu nastoupíme proti celku, k němu máme bodově blízko a s nímž máme společné postupové ambice. Samozřejmě věříme, že dokážeme navázat na minulý zápas s Varnsdorfem.“

Vysočina ve zmiňovaném duelu předvedla zatím zřejmě nejlepší výkon v jarní části soutěže. „Takto vydařený zápas jsme už určitě potřebovali. Projevil se na atmosféře v mančaftu i sebevědomí hráčů. Hradec teď ve dvou zápasech ztratil, je proto jasné, že jeho hráči proti nám budou chtít konečně zase bodovat naplno,“ uvedl Mucha.