Jihlava shání stopery. Krčík se nedohodl na podmínkách, Vlčka si stáhla Slavia

Tomáše Vlčka si stáhla pražská Slavie, s Dávidem Krčíkem nenašel sportovní manažer FC Vysočina Lukáš Vaculík společnou řeč. „U Dávida je to momentálně uzavřené, protože jsme se nedohodli na podmínkách,“ vysvětluje Vaculík. „My jsme se domluvili s klubem, ale nedomluvili jsme se s hráčem.“

Není pochyb o tom, že jde o citelné oslabení. Dvaadvacetiletý odchovanec Prievidze, jenž do Čech přišel v zimě z Liptovského Mikuláše, totiž během jarní části Fortuna:Národní ligy nastoupil do třinácti utkání, ve kterých vstřelil čtyři branky.

„Ve chvíli, kdy nám odejdou dva stopeři, musíme minimálně jednoho, ale spíš dva, přivést,“ má jasno Vaculík.

Vysočina si pomůže také z vlastních zdrojů. „I proto, že jsem věděl, že tato situace může nastat, stáhli jsme ke konci sezony na stopera Filipa Vedrala,“ zmínil Vaculík opětovný přesun pětadvacetiletého hráče, tentokrát z útoku do obrany.

Zbyněk Musiol (vlevo) z Táborska a Tomáš Vlček z Jihlavy

„Myslím si, že se na tomto postu může více prosadit. Navíc to pomůže i nám,“ pokračuje šéf jihlavského klubu. „A budeme hledat dál, na doplnění tohoto postu.“ Vysočina se navíc nevzdává ani možnosti, že by se mohl vrátit Tomáš Vlček. „Přípravu začne s A týmem Slavie Praha, ale my máme eminentní zájem, aby u nás pokračoval. Teď bude záležet, jak se Slavie rozhodne dál. Jestli bude pokračovat spolupráce s námi, nebo se Tomáš vydá jiným směrem,“ nastiňuje Vaculík.

Talentovaný bek, který je mládežnickým reprezentantem, by se určitě nebránil možnosti hostování v některém z klubů první ligy.

„Nevím, jaké nabídky hráč má, jestli ho v lize někdo chce, nebo nechce. My jsme mu řekli, že bychom na něm chtěli stavět. Víc momentálně udělat nemůžeme než jednat se Slavií,“ krčí rameny Vaculík.

Celá záležitost se navíc vyvíjí. „Béčko Slavie na devadesát procent bude postupovat do druhé ligy, takže všechno ještě může být zamotané. Uvidíme, jak to bude pokračovat,“ dodává Vaculík.

Jisté je, že v Jihlavě nebudou pokračovat dva zkušení hráči, jimž skončila smlouva: brankář Luděk Vejmola (27 let) a ofenzivní hráč Luis Arroyo (26 let).

Naopak krajní obránce Matyáš Písačka, který v zimě přišel z Ústí nad Labem, bude moct o další angažmá zabojovat. „Sice mu ke 30. červnu končí smlouva, ale nějaká jednání probíhají. Zahájí s námi přípravu a během ní si vyhodnotíme, co bude pro obě strany nejlepší,“ dodal Vaculík.