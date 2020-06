Jihlava přivítá Hradec. Potřebujeme uhrát příznivý výsledek, říká trenér

„Samozřejmě chceme vyhrát, ale na druhou stranu nechci vytvářet tlak na tým, že se musí vyhrát. Nebo že je to extrémně důležité. My nejsme pod takovým tlakem,“ bránil se kapitán FC Vysočina Lukáš Vaculík zařadit dnešní domácí souboj s Hradcem do kolonky veledůležitý. Jenže realita je jiná. Pohled na druholigovou tabulku mluví jasně. Pokud se Jihlava nechce dál propadat směrem dolů, uspět prostě doopravdy musí.



„Potřebujeme uhrát příznivý výsledek, i když nám to třeba herně nepůjde. Je jasné, že tři body proti silnému Hradci by týmu do dalších duelů velmi pomohly z hlediska sebevědomí,“ prohlásil hlavní kouč jihlavského A-týmu Radim Kučera. A jaké jsou podle něj přednosti soupeře? „Hradec bojuje o postup a staví na kompaktním a týmovém výkonu,“ dodal.

Vyrovnané bodové konto

Co se bodového konta týká, jsou na tom oba týmy před dnešním zápasem stejně. Jak Jihlava, tak i Hradec posbíraly 36 bodů.

Zásadní rozdíl je ovšem v tom, že ve znovu obnovené jarní části jsou na tom bezpochyby lépe Východočeši, kteří ze tří utkání získali 5 bodů, kdežto Vysočina pouhý jeden. „Každopádně je Jihlava pořád jedním z kandidátů minimálně na baráž. I když má svoje problémy,“ nechal se slyšet na klubových stránkách před cestou do Jihlavy hradecký kouč Zdenko Frťala.

Výhodou FC Vysočina by mohlo být domácí prostředí, které až do minulého utkání s Varnsdorfem (porážka 1:2) znamenalo v letošní druholigové sezoně pravidelný přísun tří bodů.

„Primárně potřebujeme zapracovat na defenzivě, prostě nedostat branku. Hrajeme doma a musíme do utkání dát všechno,“ burcoval jihlavský trenér Kučera.

Utkání začne na stadionu v Jiráskově ulici v 18.00 a přímým přenosem ho bude vysílat Česká televize.