V Jihlavě hledají útočníka, pouze Klobása totiž nestačí

„V obou lýtkách jsem měl zakouslého vlčáka,“ uvedl pětadvacetiletý forvard. „Vydal jsem se a v 85. minutě tam šel Javor,“ zmínil následné střídání za Jana Javůrka.

„Do útoku jsem poslal Rezka s Fortelným,“ prozradil jihlavský kouč Radim Kučera, že musel improvizovat. „Naštěstí to bylo až za stavu 3:0, což byla výhoda.“

Přesto doufá, že se už brzy minimálně uzdraví Lamin Jawo. „Je v rekonvalescenci, už by měl pomalu začít s kondičním trenérem,“ vyhlíží návrat urostlého forvarda z Gambie. „Věřím, že se brzy připojí a nebudeme mít na hrotu jen Standu.“

Vedení jihlavských fotbalistů by navíc ještě před koncem přestupního období rádo přivedlo do útoku posilu. „Máme tu na zkoušku Miladina Vujoševiće,“ zmiňuje Kučera dvaadvacetiletého Černohorce. „A ještě nějaké hráče máme v merku. Ale nechceme to uspěchat,“ dodal.