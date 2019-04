Jihlavský ředitel Staněk: Následující ročník máme finančně zabezpečený

Pokud by tým kouče Radima Kučery, kterému šest kol před koncem Fortuna: Národní ligy patří druhá příčka, dokázal v následné baráži „vykopat“ nejvyšší soutěž, finance by neměly v postupu bránit.

„S takovou variantou nepočítáme,“ uvedl ředitel FC Vysočina Jan Staněk v rozhovoru pro MF DNES, který přesto jméno chystaného nového akcionáře ani potenciálního sponzora zatím zveřejnit nechtěl. „Dokud nebude celý proces dokončen, nemůžeme sdělovat konkrétní podrobnosti,“ omluvil se.

Jak hodnotíte dosavadní průběh jarní části druhé ligy?

Každý, kdo nás sleduje, může vidět, že v naší hře i výsledcích jsou výpadky. Vedoucí Budějovice, alespoň co do výsledků, výpadky nemají. Na druhou stranu se vzdalujeme soupeřům za námi, takže bych skutečně dosavadní průběh popsal tak, že jsme druzí nejlepší.

Jaký je cíl pro zbytek soutěže? Udržet druhou příčku? Náskok osmi bodů by mohl dávat klid.

Pokud existuje matematická možnost, tak se dá ztratit každý náskok. Nicméně věřím, že jsme natolik silní, abychom na druhém místě soutěž dokončili. Pokud chceme v baráži pomýšlet na úspěch, pak náskok musíme minimálně pohodlně držet a neustále myslet na to, že je potřeba se zlepšovat.

Naopak na už zmiňované České Budějovice ztrácíte devět bodů. Věříte, že je ještě šance Dynamo připravit o přímý postup?

Náskok Budějovic je ještě výraznější než náš, a to i proto, že je naháníme jen my. Každým zápasem se jejich pohoda zvyšuje. Uděláme vše pro to, abychom jim to znepříjemnili a případné oslavy alespoň co nejvíce oddálili.

Jak vnímáte aktuální sérii jedenácti výher Jihočechů?

Je to určitě ukázka jejich síly ve všech svých aspektech. V této sérii dokážou vyhrávat utkání, kde se jim nedaří, výsledkem 1:0 a samozřejmě při nich stojí i štěstí. Jako třeba v zápase s Brnem, kde přežili penaltu, po které už by jen stěží utkání otočili. Během léta dokázali získat několik posledních chybějících kousků do té pomyslné skládačky (útočníka, asistenta trenéra…) a funguje to.

Letošní sezona je zvláštní v tom, že se premiérově bude hrát baráž. Už přemýšlíte o tom, co vás v ní bude čekat? Dá se na ni nějak připravit?Myslím, že dokud nebudeme mít baráž jistou, nemá cenu o ní přemýšlet. Naše mužstvo se předně potřebuje zlepšovat a sehrávat. Já věřím, že se postupně posunujeme kupředu. Proto je v podstatě přípravou na baráž celá jarní sezona. Máme hodně nových hráčů, nové trenéry, tým si teprve buduje svou identitu. Musí se herně, takticky i mentálně zlepšit. K tomu je potřeba vidět, že fotbalová baráž je jiná než hokejová, která představuje v podstatě 12zápasový turnaj. My soupeře neznáme, což je při fotbalovém zápase pro možnost přípravy dost podstatný nedostatek.

Nemýlím-li se, hraje se úvodní barážové utkání nejpozději čtyři dny po konci ligy (FNL končí v sobotu 25. května, baráž začíná v úterý nebo ve středu). Budete tomu nějak podřizovat konec soutěže? Některé hráče šetřit?

Takové myšlenky jsou skutečně předčasné. Bude záležet na celé řadě aspektů, jako je zdravotní stav, forma hráčů, nutnost udržet zápasový rytmus atd. Určitě by bylo dobré, kdybychom mohli být minimálně poslední kolo již v klidu a případně doléčit šrámy z celého jara. Na druhou stranu bychom určitě nechtěli nějak znehodnotit konec soutěže nebo dát například Brnu cokoliv zadarmo. Každá výhra zvedá sebevědomí mužstva a spoluvytváří jeho DNA.

Jak vypadá situace ohledně vstupu nového akcionáře. Původně se mluvilo o tom, že by mohl být znám do poloviny dubna – což už se zcela jistě nestihne.

Celá situace okolo klubu se vyjasňuje, nicméně je to časově náročný proces ztížený insolvenčním řízením PSJ. Jisté je momentálně jedno jméno možného nového akcionáře a vedou se jednání ještě s jedním subjektem. Do konce soutěže bude o všem jasno. Dokud nebude celý proces dokončen, nemůžeme sdělovat konkrétní podrobnosti. Rychlost dokončení celého procesu leží hodně na věřitelském výboru PSJ a insolvenčním správci. Do konce soutěže však musí být proces dokončen.

Během března měly přijít první peníze od nového sponzora. Zatím se však nic nezveřejnilo? Jednání nebylo úspěšné, nebo se vše jen posunulo?

Nakonec jsme se domluvili, že veškeré nové financování se posune až na příští sezonu, abychom ji měli finančně zajištěnou. Je to skutečnost, kterou musíme dokládat v licenčním řízení před fotbalovou asociací.

Mluvilo se o tom, že zejména díky prodeji hráčů byly zajištěné finance na chod klubu do léta. Jak situace vypadá aktuálně?

Následující ročník máme finančně zabezpečený.

Hrozí v létě další houfné odchody hráčů? Tak, aby klub zůstal finančně zajištěný?

S příjmy z přestupů počítáme. Kdo konkrétně by mohl odejít, je ještě předčasné. Už nyní ale pracujeme i na příchodech.

Mohlo by se teoreticky stát, že byste sice sportovní cestou uhráli postup, ale kvůli financím byste se ho museli vzdát?

S takovou variantou nepočítáme.

V nedávné době jste písemně oslovili také rodiče hráčů mládeže. Jaká byla jejich reakce? Pomohlo to klubu s vyhledáváním sponzorů – ať už pro áčko, nebo i pro mládež?

Myslím, že máme přehled o možných nových partnerech i v řadách rodičů, takže to spíš byla zkouška, zda jsme náhodou něco nepřehlédli. A zatím to vypadá, že ne.

V poslední době býváte poměrně často i v televizi – což třeba v první lize tolik nebývalo. Slyší na to sponzoři?

Určitě je to pro nás pozitivní věc, kterou můžeme dávat partnerům k dobru. Nicméně to není v té rovině, že by někdo přišel a chtěl začít spolupracovat, protože jsme hodně v televizi.