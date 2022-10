Největší jihlavský problém? Musíme zlepšit produktivitu, ví nový kouč

„Výsledkově to určitě nebylo dobré, to je bez debat,“ začal s hodnocením nový kouč Vysočiny. „Ale za stavu 0:0 jsme si vedli velmi dobře. V některých pasážích si myslím, že jsme byli dokonce týmem, který si vypracovával víc šancí.“

Jenže jste žádnou neproměnili...

A to je právě ono. Pokud je neproměníte, stačí pak udělat nějakou chybu a je to.

První se zrodila zhruba po hodině hry. Byl to zlomový moment?

Udělali jsme faul, po kterém přišla penalta. A druhý gól padl po standardce. Pak bylo de facto po zápase.

Tým jste převzal ve čtvrtek a utkání v Příbrami se hrálo už v sobotu. Dalo se za tak krátkou dobu vůbec něco změnit?

Jasně že nedalo. Každý trenér má nějakou svoji filozofii, svoje myšlenky, které se snaží týmu předat. I já se o to snažil, ale pochopitelně přiměřeně situaci, aby hráči nebyli zahlceni novinkami. Teď na to budeme mít víc času.

Navíc s Vyškovem budete hrát na domácím trávníku...

Přesně, čeká nás úplně jiný zápas, v jiném prostředí. A my se na něj připravíme mnohem lépe.

Už víte, co je aktuálně největším problémem FC Vysočina?

Je zřejmé, že tým delší dobu provází špatná produktivita. To se musíme snažit vylepšit.

A skutečně si myslíte, že proti Vyškovu už vaši svěřenci předvedou výkon, který očekáváte?

Myslet si, že za týden zabere něco, co do hráčů budeme týden vtloukat? To bych byl hodně naivní. Nebo odvážný. (směje se) Ale doufat v to určitě budu.

Jaký pocit z týmu tedy po prvním utkání máte?

Je v něm spousta mladých perspektivních hráčů, s nimiž bude dost práce. O to zajímavější, že právě na nich může být posun a progres rychle vidět.