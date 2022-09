Další prohra. Jihlavské fotbalisty sráží (ne)kvalita v útoku

Po Opavě (0:1) a Líšni (0:2) v pátek v domácím prostředí nestačili ani na Varnsdorf. Neoblíbenému soupeři, kterého z dosavadních dvanácti vzájemných utkáních dokázali porazit jen třikrát (3–3–6), podlehli 1:2.

Před reprezentační přestávkou, kterou Jihlava vyplní i středečním utkáním MOL Cupu na hřišti Libišan – vedoucího týmu krajského přeboru Pardubicka – tak tým kouče Jana Kameníka prvoligovou tabulkou znovu klesl. Ze třetího místa se propadl na šestou příčku.

„Fotbal tyto situace přináší. Prohráli jsme potřetí za sebou, je potřeba se z toho dostat, zvednout se, zmobilizovat síly, ještě více trénovat,“ říká Kameník.

Proti Varnsdorfu jeho svěřenci nevyužili momentu, kdy na konci úvodního poločasu vyrovnal na 1:1 stoper Šimon Gabriel.

Jihlavský brankář Adam Jágrik inkasuje.

„Byli jsme rádi, že jsme srovnali, a mělo nás to nakopnout do druhé půle,“ mrzelo Kameníka. „Řekli jsme si, že druhou půli budeme muset vyhrát. Nějak je kombinačně přetlačit až do gólu, ubránit protiútoky. A bohužel, z jednoho takového nám hned po přestávce dali gól. Což nás zase srazilo,“ krčil rameny Gabriel.

„Pak už si to ubránili, my jsme se tam nedostali. Nějakou velkou šanci jsme neměli, takže nemůžeme chtít dát druhý gól,“ mrzelo jihlavského obránce.

„O výsledku rozhodla naše střelecká nemohoucnost. Byť si vytvoříme nějaký tlak do pokutového území, nejsme schopni pořádně zakončit, vystřelit ze střední vzdálenosti nebo trefit centr, který tam jde ze strany,“ zlobí se na ofenzivní hráče Kameník.

„I za stavu 1:2 jsme se snažili hrát, vytvořit si tlak. Ale bohužel kvalita v ofenzivě nás sráží dolů,“ má jasno trenér. „Jeden vstřelený gól je doma málo, dva inkasované naopak hodně.“

Začíná se tak opakovat situace z minulé sezony, kdy Jihlava utkání zvládala defenzivně dobře, malý počet vstřelených branek jí však zabránil pomýšlet výš než na sedmou příčku.

Také letos Vysočina marně čeká na větší gólový přínos zejména od svých útočníků: Araojo-Wilson dal za devět kol jedinou branku, Amadin Marvis Ogiomade a Mame Tall zůstávají na nule.

„V předchozích zápasech jsme si šancí vytvářeli víc, proto jsme dali nějaké góly. Teď už je šancí a gólů málo,“ všímá si Gabriel. „Ztrácíme kvalitu vepředu.“

Rozhodně však nechoďte za trenérem Kameníkem s tím, že jde třeba jen o štěstí.“Štěstí je věc, kterou neuznávám. Na to nehrajeme,“ říká jihlavský kouč. „Prostě tam máme být dřív, výš, být rychlejší než soupeř. Máme více předjímat, mít lepší postavení a pohyb, jít tomu prostě více naproti,“ dodal.