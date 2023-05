Rázný jihlavský kouč: Nejsem zvyklý chodit kolem horké kaše

Minulý týden byl pro nového kouče FC Vysočina Davida Oulehlu poměrně dost hektický.

„Jsem samozřejmě rád, že máme tři body,“ pochvaloval si výsledek osmatřicetiletý trenér. „Každopádně v první půli na nás byla vidět nervozita,“ dodal Oulehla.

Je pravda, že úvodních pětačtyřicet minut hry nemohlo nadchnout nikoho...

Všichni jsme věděli, o co jde. Chtěli jsme hrát kombinačně odzadu, byli jsme připraveni na to, že soupeř nás bude vysoko presovat, přesto nám to dělalo problémy. Jediná naše šance přišla až v závěru poločasu. Druhá půle už potom byla z naší strany mnohem lepší.

Čím jste v kabině o přestávce tým nakopl? Nebo jste za sebe nechal mluvit spíš starší hráče?

Něco jsme změnili, řekli si, co je potřeba udělat jinak, a zafungovalo to. Viděl jsem, že hráči na hřišti chtěli, ale svazovala je tíha okamžiku. Proto bylo jasné, že nějaký řev by v tomhle případě nefungoval.

Vítězný gól nakonec vstřelil Jakub Selnar, který ovšem po utkání přiznal, že se necítil dobře. Věděl jste o jeho problémech?

Ano, věděl, přišel ráno a měl horečku. Proto jsme taky zvažovali, jestli ho postavit. Nicméně on projevil ochotu hrát, chtěl pomoct a já si toho moc vážím.

Platí i pro trenéra, že za první vítězství v novém týmu se platí?

Jasně, že jo. Moc dobře vím, že budu muset něco dát. (usmívá se)

Sestupovému pásmu jste nyní odskočili na pět bodů a zdá se, že i los vám v závěru docela přeje. Nebo vidíte poslední čtyři duely, jež vás ještě čekají, jinak?

Víte, tohle já neřeším. Říkám, že každé utkání je v téhle soutěži tak vyrovnané, že může každý porazit každého. Jel jsem se o víkendu podívat na zápas Chrudimi s poslední Slavií B, která v tom utkání ale byla lepší. Zároveň však mohla i prohrát, když v závěru kopali domácí penaltu. Jenže ji nedali, a tak to skončilo 0:0.

Jak byste sám sebe charakterizoval? Jste spíš trenér cholerik, nebo kliďas?

Určitě patřím typově spíš mezi impulzivní trenéry, kteří nejdou daleko pro ránu. Nejsem zvyklý chodit kolem horké kaše. Když se mi něco nelíbí, řeknu to. Ale samozřejmě umím i povzbudit. Hráči musí cítit, že mi můžou věřit, že s nimi jednám na rovinu.

Říkáte, že nejdete daleko pro ránu... Doufám, že to neznamená, že se chystáte hráče v případě, že udělají chybu, tlouct?

(směje se) Ne, nebojte se, bylo to myšleno jen obrazně.