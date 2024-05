Kouč jihlavských fotbalistů: Jarní část nás brutálně vyfackovala

Tým, který v nedávné minulosti patřil k pravidelným účastníkům nejvyšší domácí soutěže, se dvakrát po sobě musel strachovat až do závěru sezony o záchranu ve druhé nejvyšší soutěži.

„V krizových situacích se ukazuje, kdo na to má a kdo ne. Fotbalista můžete být výborný, ale když na to nemáte mentálně, je to o ničem,“ uvědomuje si hlavní trenér FC Vysočina David Oulehla, který po vedení klubu bude před novou sezonou chtít kádr doplnit hned o několik zkušenějších hráčů nad 25 let. „Jednoznačně. Nejen já cítím, že zkušenosti nám chyběly.“

Poslední zápas sezony v Opavě vás sice čeká až tuto sobotu, už nyní je však jisté, že nebudete mezi sestupujícími. Oddechl jste si, nebo u vás převládá zklamání z toho, jak jste záchranu uhráli?

Do teď jsme nasbírali 35 bodů, což by vám za normálních okolností k záchraně bohatě stačilo. Ale je potřeba se spíš podívat samostatně na jarní část, kdy jsme patřili k nejslabším týmům v soutěži. Bylo to prakticky ve stejném scénáři jako minulý rok za jiných trenérů. Takže je tam nějaká příčina, kterou je potřeba si důkladně rozklíčovat. Aby se takové věci do budoucna neopakovaly.

Dobře, vezmeme si čistě jarní část soutěže. Ze třinácti zápasů jste vyhráli jen dva, naopak jste si připsali sedm porážek při celkovém skóre 13:21. Pětkrát jste nedali gól. To všechno jsou hodně negativní statistiky...

Souhlasím. Jsem hlavní trenér, nesu za to zodpovědnost, neschovávám se před tím. Branek jsme na můj vkus inkasovali opravdu hodně. Řadu z nich ze standardních situací. Na druhou stranu, vstřelili jsme jenom 13 gólů, osm z nich ze standardek. Kdybychom si jimi nepomohli, byli bychom sterilní. Přestali jsme dávat góly.

Tušíte, v čem byl problém, byli útočníci málo produktivní?

V zimě odešel Lukáš Fila, který do té doby byl u čtyřiceti procent našich vstřelených branek. Měli jsme ho nějakým způsobem nahradit, ale nepodařilo se nám to. Fotbal není o jednom hráči, je to o celém způsobu hry. Nejde jen o útočníky, ale o to, jak vám obránci a záložníci nahrávají, jak máte celý tým synchronizovaný. Na jaře jsme nehráli jinak než na podzim, kdy jsme gólů dali hodně. Přesto jsme se celkově neprosazovali tolik, jak bychom potřebovali.

Momentka z druholigového utkání Jihlava - Viktoria Žižkov

Čím si to vysvětlujete?

Tlak na podzim není takový jako na jaře. My jsme úvod sezony zachytili, dařilo se nám, všechno bylo v pohodě. Ale na jaře všichni začnou více bojovat. Když neuděláte hned ze začátku body, jste pod tlakem více a více. My jsme se nechytili výsledkově, byli jsme v útlumu, přišla ztráta sebevědomí. Dostali jsme se do situace, ve které jsme nechtěli být. A těžko se to pak obracelo. Na druhou stranu nemůžu říct, že bychom byli nějak tragičtí. Za celou sezonu jsme prohráli deset zápasů o gól, často chyběl k úspěchu malý kousek.

Pět těsných porážek přišlo na jaře. Nescházely vám v tu chvíli zkušenosti? Přece jen, kádr máte hodně mladý.

Řeknu to upřímně: mužstvo je moc mladé. Na jaře to mělo ještě vývoj, omlazovalo se více a více. V neděli proti Žižkovu jsme měli k dispozici snad nejmladší tým v lize, jestli se nepletu. Zkušenost, správná příprava nám opravdu chyběly. Bylo to cítit. Žádný tým není schopen fungovat jenom z tréninkového procesu, všechny věci nejde uřvat z lavičky. Potřebujete mít na hřišti určité „řidiče“, kteří vám hru zklidní, posunou...

Jihlava ráda prezentuje, že v základní sestavě má třeba devět vlastních odchovanců. Jenže... Není to spíš z nouze ctnost? Důkaz toho, že chybí peníze na nákup hráčů zvenčí?

To je spíš otázka na majitele klubu. Vždy je dobré, když máte vlastní hráče. Ale jedna věc je jasná: když se podíváte na složení mužstev, která mají úspěchy, tak v nich máte šest sedm hráčů kolem 26–28 let. Ti vám to drží, kolem nich můžete dávat mladé kluky, dotáčet je, opilovávat, dopracovávat a posouvat dál.

Sám jste zmínil fakt, že jarní část sezony je vždy složitější než ta podzimní. Týmy totiž hrají o život...

V každém případě. Byla klika, že se nám podzim povedl. Tím jsme si ale zároveň na sebe vytvořili tlak, chtěli jsme být nahoře. A jaro nás brutálně vyfackovalo. Musíme si to správně vyhodnotit, udělat korekce, aby se to neopakovalo. Všechno ve finále rozhoduje mentální stránka. A pokud opravdu nejste schopni zvládat hrát pod tlakem, je to samozřejmě o ničem.

Zklamaní jihlavští fotbalisté po domácí prohře s Viktorií Žižkov

Tlak není jen na hráče, ale také na trenéry. Nemáte po posledních měsících chuť si od fotbalu spíše odpočinout?

V Jihlavě mám platnou smlouvu, s majitelem si ročník vyhodnotíme a uvidíme, jak to bude probíhat dál.

Už jste s předsedou představenstva Lukášem Vaculíkem o těchto věcech mluvil, nebo jste je nechávali až po sezoně?

My se bavíme pravidelně, pracujeme na denní bázi. Bavíme se o tématech, která jsou. Není to tak, že by šlo najednou o nějaký velký náraz. Spíš je to o tom, co a jak dál ohledně kádru, případných odchodů a příchodů. A o tom, jak to bude.

Jedním z hráčů, který na sebe na jaře hodně upozornil, je osmnáctiletý ofenzivní záložník Filip Šancl. Jak jste byl s jeho výkony spokojený?

I když je fotbal o výsledcích a trenéři se kolikrát bojí mladé hráče do zápasu dát, já takový problém nemám. I když hrajete o záchranu, nemám absolutně problém postavit osmnáctiletého kluka. Je to o výkonnosti. Filip je přesně ten typ, který správný mentál má. Je to stabilní hráč, který se z tlaku nehroutí. Má dobré dovednosti, je to zajímavý kreativní hráč, kterých je v Česku málo. Má před sebou velkou budoucnost. Ale vše má samozřejmě svůj čas. Bude mít dobré období, projde si i nějakou krizí. To všechno musí zažít, aby se dostal na ten vrchol. Ale je to do budoucna velmi zajímavý fotbalista.

Ještě někdo vás letos potěšil?

V závěru sezony Tomáš Franěk. Za poslední rok udělal obrovský výkonnostní vzestup. Vstřelil šest branek, má asistence. Velkou roli hrálo, že se nám ho podařilo posunout. Pomohl ve chvíli, kdy se střelecky zasekl Justin (Araujo-Wilson – pozn. red.), který dal dvě branky až v těch důležitých zápasech.

Naopak to vypadá, že do vašeho konceptu příliš nezapadl Landing Sagna, čtyřiadvacetiletý senegalský útočník na hostování z Košic. Nastoupil sice do sedmi zápasů, většinou ale pouze jako střídající hráč na pár minut.

Útočník nám chybí dlouhodobě. Máte utkání, kdy hrajete do otevřené obrany, máte utkání, kdy dobýváte. Sagna ale nějakým způsobem nenaplnil moje očekávání.

A mimo hru zůstal také jeho stejně starý krajan Mame Tall.

Tallovi skončilo vízum, odcestoval domů. Už s námi není ani v tréninkovém procesu.