Remíza s Atlétikem? Životní výsledek, raduje se trenér jihlavských nadějí

Fotbalisté FC Vysočina do 16 let (ročník 2003) na letošním ročníku All Stars Cupu, mezinárodním turnaji v Praze, za sebou nechali stejně staré výběry portugalského FC Porto, slovenského FC Nitra, japonskou Avispu Fukuoka nebo čínský Beijing FC.

„Byl jsem mile překvapen,“ říká trenér jihlavského celku Libor Smejkal ml. „Před turnajem jsem měl trošku strach, že to s naší kvalitou zřejmě nezvládneme. Ale kluci ukázali, že v sobě určitý potenciál mají. Hráli dobře týmově, od první do poslední minuty všechno odmakali. A většinu soupeřů jsme i předčili.“

Jihlavský tým nastartovala úvodní výhra nad Japonci

Uklidnění na kopačky mladých hráčů FC Vysočina přinesl hned úvodní zápas ve skupině, ve kterém porazili Fukuoku 1:0.

„Nikdo nečekal, že bychom zvítězili. Protože před dvěma lety jsme s nimi prohráli celkem suverénně 0:2,“ připomíná předchozí vystoupení jihlavského týmu na All Stars Cupu. „Jenže my jsme byli lepší, přehrávali jsme je, měli jsme šance a zaslouženě jsme vyhráli.“

Po následné porážce 0:1 s Duklou Praha čekal jihlavský celek nejzajímavější soupeř. „Když se řekne Atletiko Madrid, máte dopředu trochu nahnáno,“ usmívá se Smejkal. „Ale kluci ho odmakali. Utkání bylo vyrovnané, bez šancí. My jsme zaslouženě získali cenný skalp tohoto soupeře. A dosáhli jsme na životní výsledek,“ komentuje remízu 0:0.

V další fázi se od jihlavského týmu odklonilo štěstí. Ve zřejmě klíčovém utkání celého turnaje z pohledu FC Vysočina svěřenci kouče Libora Smejkala podlehli 0:1 Zlínu. „Na 99 procent to rozhodlo o našem nepostupu mezi nejlepších osm týmů,“ lituje Smejkal. „Byli jsme mírně lepší, měli jsme dvě velikánské gólové šance, které jsme ale neproměnili. Naopak soupeř byl produktivnější. V samotném závěru, v poslední vteřině, nám dal po rohu gól.“

Penalty? Dvě výhry ze tří

Po výhře 1:0 nad Nitrou a prohře 0:1 s tureckým Izmirem čekal v závěrečném dějství třídenního turnaje na jihlavské mladíky boj ve skupině o 9. až 16. místo.

A také tři duely, které rozhodovaly pokutové kopy. V nich byla Jihlava dvakrát úspěšná, když porazila Bohemians 1905 (1:1, 5:4 na penalty) a Nitru (0:0, 3:1 na penalty).

Na třetí pokus se ale radoval soupeř, konkrétně Chivas Guadalajara z Mexika (0:0, 1:3 na penalty). „Byla to znovu loterie, tentokrát se v penaltách nedařilo,“ litoval Smejkal.

S desátým místem přesto v Jihlavě panuje spokojenost. „Beru to tak, že jsme překonali náš rekord,“ připomíná Smejkal, že před dvěma lety skončila Vysočina na čtrnácté příčce. „Je to velikánský úspěch.“

Na turnaji startovalo šestnáct jihlavských mladíků, dva brankáři a čtrnáct hráčů do pole. „Snažili jsme se, aby si zahráli všichni,“ doplnil Smejkal.