Jihlava opět nedala gól, kouč byl však spokojen

„Samozřejmě nás každá porážka mrzí, ale neděláme z toho žádnou vědu,“ říká trenér FC Vysočina Aleš Křeček. „Schází nám jen kousíček k tomu, abychom ten gól dali. Proto věříme, že to tam padne a budeme výsledkově úspěšní.“

Jihlavský kouč už před duelem proti jednomu z aspirantů na postup do nejvyšší soutěže avizoval, že změní zapojení jednotlivých hráčů svého týmu. „Na rozdíl od předchozích přípravných měření už hodláme postupně pracovat na tvorbě základní sestavy k prvnímu mistráku. Minutáž, kterou jednotliví fotbalisté dostanou, se proto bude lišit,“ uvedl Křeček.

„Dáváme šanci hodně hráčům, hledáme optimální sestavu. Ale ještě je čas, máme před sebou ještě dva zápasy a tři týdny přípravy,“ doplnil po sobotním utkání.

S jeho průběhem byl spokojený. „Hráčům nemám co vytknout. Proti kvalitnímu soupeři hráli velmi dobře, výkon byl rozhodně lepší, než proti Táborsku. Byli jsme lepším týmem, hernějším, měli jsme čtyři velké šance,“ všímal si kouč. „Už v prvních pěti minutách jsme mohli zápas naklonit na svoji stranu, ale bohužel nám to tam zatím nepadá.“

Jihlavští hráči si přitom nemohli stěžovat na nedostatek příležitostí. „Kolikrát je to o individuální kvalitě hráčů, ale i o štěstí, trefili jsme tyčku a břevno,“ uvedl Křeček. „Každopádně, zatím ještě do zápasů chodíme ve velké unavě. Věřím, že v mistrovské sezoně to bude dobré,“ doplnil jihlavský kouč.