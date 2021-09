Jihlava hraje v druhé fotbalové lize s posledním Třincem. Objeví střelce?

Není proto divu, že aktuální klubovou tabulku kanonýrů vede hned pětice hráčů: Araujo-Wilson, Arroyo, Selnar, Shudeiwa a Vedral mají po jednom zásahu.

Trenér FC Vysočina Jan Kameník však zatím zůstává v klidu. „Šance si dokážeme vypracovat a je otázkou času, kdy budeme mít trošku více štěstí a hráči svoje příležitosti promění,“ je přesvědčen jihlavský kouč. „Nabádáme kluky k trpělivosti a pracovitosti. Já doufám, že v nejbližší době svou střeleckou smůlu a částečně nemohoucnost prolomíme. A že budeme úspěšní,“ přeje si Kameník. „Nejlépe hned v příštím utkání,“ usmívá se.

Pravdou je, že je tu zřejmě ideální čas. Aktuálně devátá Jihlava se v sobotu dopoledne představí v Třinci. Tedy na hřišti aktuálně posledního celku Fortuna: Národní ligy, který má dosud nejprostupnější obranu v celé šestnáctičlenné soutěži (17 inkasovaných gólů).

„Soupeř je ale zrádný. Výsledky, které má za poslední dobu, nejsou příliš příznivé. Na druhou stranu, jeho herní projev, který jsem měl možnost vidět, je velmi dobrý,“ tvrdí Kameník, jenž se na Třinec jel osobně podívat v minulém kole do Chrudimi. „Byli minimálně stejně dobrým, ne-li lepším týmem. Ale výsledkově to nedotáhli do konce,“ komentuje utkání, v němž Chrudim zvítězila 3:0.

„Nic to nemění na tom, že soupeř má svoji kvalitu. Nyní navíc mají další možnost v domácím prostředí zvládnout utkání pod novým trenérem,“ připomíná Kameník konec září, kdy Františka Straku nahradil Martin Zbončák. „Takže nás určitě nečeká jednoduché utkání,“ doplnil jihlavský kouč.