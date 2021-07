Fotbalová Jihlava naplní plánovaný rozpočet i bez prodeje hráčů

„Díky našim partnerům a společnosti Enviropol, která nám pomohla, se nám podařilo sezonu ekonomicky zvládnout a stabilizovat,“ zmiňuje příchod nového partnera. „Nyní hledáme cesty, jak naše možnosti navyšovat. Jednáme s dalšími firmami, abychom mohli fotbal dál rozvíjet.“

Že se Jihlava postupně ze složité ekonomické situace dostává, naznačuje už fakt, že v aktuálním přestupním období nesáhla k prodeji žádného ze svých hráčů.

„I když to dlouhodobě máme nastavené tak, že bychom v každém přestupním termínu chtěli někoho prodat, nebyli jsme k tomu nuceni,“ pochvaluje si Vaculík. „Aktuální rozpočet je sice snížený, nebude se moc lišit od minulé sezony. Ale věřím, že ho během celého roku dokážeme naplnit.“

Šéf klubu zároveň nepočítá, že by ještě v létě tým někdo opustil. „Nabídky, které nyní byly, nás neoslovily natolik, že bychom je musely vyslyšet,“ říká Vaculík. „Reagovali bychom jedině v případě, že by byla nabídka opravdu neodolatelná. Něco ve smyslu odchodu Smejkala,“ zmiňuje zimní přestup produktivního záložníka do Jablonce. „Nebude to tak, že by někdo odcházel jen proto, že musí, nebo že o něj někdo projeví zájem,“ dodává.