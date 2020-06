Třetí prohra v řadě... Do baráže by Jihlavu poslal snad už je zázrak

Na barážovou pozici aktuálně šestý celek Fortuna: Národní ligy ztrácí sedm bodů, do konce sezony přitom sehraje už jen šest zápasů. Ten nejbližší v neděli v Sokolově.

„Samozřejmě, teoretická možnost tu stále je. A my se o ní nadále budeme snažit. Těžko ale můžeme čekat, že naši soupeři budou neustále ztrácet body,“ připouští po čtvrteční domácí prohře se Žižkovem jihlavský kouč Radim Kučera. „Věděli jsme, že šlo o klíčové utkání. Nyní se nám vzdálila i třetí příčka,“ konstatuje zklamaně.

Jak tedy vypadá aktuální tabulka druhé ligy? Nejblíže k přímému postupu jsou stále Pardubice (57 bodů), na vedoucí příčce mají před druhým Brnem (51) šestibodový náskok.

Třetí příčku, která znamená druhé volné místo v baráži o nejvyšší soutěž, nyní drží Žižkov (44), pronásledovaný dvojící Hradec Králové – Dukla Praha (oba 41).

Pokud by Jihlava chtěla skončit aspoň třetí, musela by při horších vzájemných zápasech se Žižkovem (venku 1:1, doma 0:1) v závěru soutěže nasbírat dokonce o osm bodů více než Viktoria.

Taková mise se – zvlášť s ohledem na aktuální bídnou formu Jihlavy – zdá být předem ztracená. Pomohl by snad už jen zázrak!

„My v těch zápasech vyloženě selháváme. Chceme se z toho dostat, celý tým. Ale nemůžeme se vyhrabat,“ připouští Kučera. „Vidím na hráčích nejistotu, nejsme v komfortu, kluci si nevěří. Potřebují se znovu postavit na nohy. A když výsledky nejsou, nic vám tam nespadne, zápasy prohráváte v takové sérii, tak je to vždy nepříjemné,“ dodává kouč.

Jihlava navíc paradoxně doplácí na to, co ještě před začátkem restartované části jarní sezony vyhlížela: nahuštěný program, který tým nutí hrát tři zápasy týdně.

„Já osobně jsem se před sezonou těšil, že to tak bude. Ale nevěděl jsem, že to bude mít takový dopad,“ komentuje Kučera nezvyklou situaci. „V tomhle programu nejde ani trénovat, člověk po utkání jen regeneruje a zase se hned připravuje na předzápasovém tréninku.“

Jakékoliv zásahy do sestavy jsou pak daleko více znát. Chybí hráči, které trápí zdravotní problémy. A také ti, kteří stojí kvůli kartám.

„Sestava se nám pořád mění, stále jsou tam jiní hráči. Chtělo by si to trochu sednout. Zatímco Žižkov až na Bazala hraje ve stejné sestavě od začátku jara, nám se tohle nepoštěstilo,“ krčí rameny Kučera.

„Osu týmu vždy tvoří stopeři. A když si všimnete, my to pořád látáme. Kromě zápasu s Hradcem a Chrudimí se stoperská dvojice stále měnila. A když se to takhle točí a hráči vypadávají, je to handicap,“ má jasno jihlavský kouč.

Ten po duelu se Žižkovem znovu počítal ztráty. Duel ze zdravotních důvodů nedohráli dva ze tří nejzkušenějších hráčů: záložník Lukáš Vaculík a konečně uzdravený stoper Petr Tlustý. „Oba mají svalové problémy. Nevím, co se stalo, ale nějak to na nás všechno doléhá,“ přiznává zklamaný Kučera.