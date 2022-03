Jihlavský Zoubele: Musíme se více tlačit do útoku, mít více šancí

Důvod? Nestačil se dát dohromady po nedávno prodělané angíně. „Přijde mi to vtipné a zároveň smutné, až k pláči. Ale je to takový odraz mé kariéry,“ tvrdí Zoubele. „Člověk na něco dře a vždy ho něco srazí. Tak to u mě bylo vždycky.“

Co byl problém tentokrát?

Antibiotika. Dva měsíce zimní přípravy jsem se chystal, jako jediný v týmu jsem vydržel celou dobu. A tři dny před Duklou jsem dostal angínu. A to jsem byl před čtyřmi lety na vyndání mandlí. Čtyři roky jsem angínu neměl a teď, po očkování, jsem ji chytil podruhé. Je to šílené.

Tak to jste asi přivítal fakt, že byl duel úvodního kola na Julisce kvůli nezpůsobilému terénu nakonec odložen.

Jo, byl jsem za to rád. Říkal jsem si, že to snad není normální. Pro kluky to bylo blbé, byli nachystaní, všichni byli natěšení. Dva měsíce zimní přípravy jsou dlouhé. Když se pak dozvěděli, že se hrát nebude, byli naštvaní. Já jsem si říkal, že jsem rád, že mi aspoň ten jeden zápas neunikne.

O co jste však naopak přišel, to byla páteční atraktivní domácí bitva proti lídrovi soutěže z Brna. Sledoval jste ji aspoň ze střídačky?

Určitě, byl jsem tady a koukal jsem.

Jak jste ten duel prožíval? Porážka 0:3 nebyla asi optimálním startem do jara.

Člověk je nervózní více, jak když je na hřišti. Nemůžete nic udělat. Říkáte si: dva měsíce jsem trénoval, chtěl jsem tam být. A nemoc vás nepustí do hry. Jste naštvaný, nervozní a těšíte se na další zápas. Protože jsem věděl, že ve středu už hrát budu. Za chvilku to pro mě začne, tak se moc těším.

Duel z tribuny nevypadal extra lákavě, spíš byl neslaný nemastný. Jak jste ho vnímal vy?

Jak říkáte, začátek to byl zvláštní, nemastný neslaný. Bylo to celkem vyrovnané utkání. Brno dobře drželo míč, má zkušené hráče. Co jsme se pak dívali na video, moc šancí neměli. Vlastně ze všeho nás potrestali. Dali jsme si vlastňák, dostali gól z penalty a ze střely z dálky, kterou Luďa Vejmola špatně viděl... Ty góly byly takové zvláštní. Když člověk vidí výsledek 3:0, myslí si, že to byla jednoznačná záležitost. Ale nebyla.

Schytat trojku od suverénního lídra soutěže není taková ostuda, ale nyní je potřeba zvládnout duel s Ústím nad Labem. To je soupeř z jiné kategorie.

Přesně tak, jak říkáte. Brno míří za postupem, je tam vidět zkušenost a kvalita. Když dali na 1:0, už měli jistotu, obehrávali si nás. Pustili nás snad do jediné vážnější šance. Takže doufám, že s Ústím to bude jiný zápas. Musíme se více tlačit do útoku, mít více šancí. S Brnem toho bylo málo.

Jaká byla vlastně po porážce se Zbrojovkou atmosféra v kabině? Nesemlelo vás to?

Protože je další zápas hned ve středu, museli jsme to hodit za hlavu. Zápas s Ústím je navíc hodně důležitý. Takže žádné skleslé hlavy jsem v kabině nebo na hřišti neviděl. Pevně věřím, že to zvládneme.

Zápas se bude vysílat v televizi. Je to pro vás nějak zvláštní?

Ani ne. Možná když jsem byl mladší, tak malinko. Ale teď už ne. Vidíte soupeře, rozhodčí pískne do píšťalky a pak už nevnímáte nic. Televize nehraje žádnou roli, ani nervozita z ní.

Problém by ale mohla být slabá návštěvnost. Hraje se ve všední den, zápas bude v televizi. Nebojíte se, jestli přijdou diváci?

No, když se podíváte na zápas s Brnem... Přijel první mančaft, hráli jsme první zápas na jaře. A přišlo 593 lidí? Musíme poděkovat každému, kdo dorazil. Je zima, není příjemné tady stát a mrznout. Takže za každého fanouška, který nás přijde podpořit, budeme rádi. Ale jasně, bude to v televizi, v šest hodin, asi tolik lidí nepřijde. Nedá se nic dělat.

Vy jste si v přípravě vyzkoušel nový post, alternoval jste v útoku. Jak vám to vyhovovalo?

Trenér nám s Filipem Vedralem dává volnost, buď jsem pod ním, nebo úplně na hrotu. Je to takové doplňování. A mně to vyhovuje. Dal jsem i nějaké góly, takže fajn. Uvidíme ale, kam mě trenér postaví v prvním mistrovském zápase.

Nechal jste si nějaký gól také na Ústí? Co vím, je to pro vás osobně specifický soupeř.

Je určitě škoda, že mi uteklo Brno, protože tam jsem byl snad dva a půl roku. Ale zápas s Ústím? Jsem ústecký rodák, taky jsem tam půl roku hrál, takže se moc těším. A gól? Doufám, že nechal. Pamatuji si, že když jsem jednou proti nim hrál, dal jsem jim tři góly. Už je to pár let zpátky, ale doufám, že bych se zase mohl rozvzpomenout.